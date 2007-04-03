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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3628362936303631
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:13

  greenozon написав:вітання КХ! коли будуть курси? яка ціна?

Навзаєм! :P Безкоштовно. Всі курси - фігня, викачка грошей з лохів. Свою тактику і стратегію вже надавав тут. Головне - дотримуватися ризик-менеджменту і не бути жадібним. Якщо є конкретні питання - запитуйте!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Козак-характерник написав:Свою тактику і стратегію вже надавав тут.

Вітаю, Козаче!
Чи можна нагадати або дати посилання? ;)
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