Навзаєм! Безкоштовно. Всі курси - фігня, викачка грошей з лохів. Свою тактику і стратегію вже надавав тут. Головне - дотримуватися ризик-менеджменту і не бути жадібним. Якщо є конкретні питання - запитуйте!
Додано: Пон 04 сер, 2025 22:13
Додано: Пон 04 сер, 2025 22:39
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:14
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну що, це вже альтсезон чи ніт? Коли вже криптозима? Задрав цей ріст.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:28
Додано: Суб 09 сер, 2025 16:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Древний кит из 2016 года, который покупал ETH еще за $7,7, сегодня продал 4723 токена за $4140 – заработал почти $20m…
Ранее он продавал монеты в декабре прошлого года (7808 ETH за $4005).
Суммарно он заработал на своем терпении более $50m!
P.S. В 2016 году он еще не был никаким «китом», так как потратил на покупку ETH всего $115,000.
Еще один красавчик сделал почти 300х на ETH – он покупал токены в начале 2017 года всего за $13 за шт.
Продал немного 4 года назад.
И сегодня избавился почти от всех монет через биржу Kraken (3280 ETH за $13,4m).
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Та че за хрня? Что теперь коррекций больше вообще не будет?
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:45
Згадуючи всі минулі булрани, памп йшов без значних корекцій, на тому і премо далі, на тих хто стрибає на ходу, але досвідчені трейдери очкують пригати на хаях, і тому сидять в сторінці і ловлять фомо. Це класика Уявляю зараз стан Вітахи який на радостях вискочив по ефіру в нуль...
