|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:27
SAndriy1 написав:
Треба підписатися на який-небудь ТГ канал обмінок, які цим займаються. У Дніпрі весь тиждень комісія коливалась у межах 1,3-1,7%. Сьогодні бачив, що 1%. При потребі можна завести собі на гаманець скільки хочеш
Крім Намоменті,Єкурс,Мєнора, є щось цікаве в ТГ?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:55
sergia написав: SAndriy1 написав:
Треба підписатися на який-небудь ТГ канал обмінок, які цим займаються. У Дніпрі весь тиждень комісія коливалась у межах 1,3-1,7%. Сьогодні бачив, що 1%. При потребі можна завести собі на гаманець скільки хочеш
Крім Намоменті,Єкурс,Мєнора, є щось цікаве в ТГ?
Ні, але і цих більш ніж достатньо
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1026
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 17 сер, 2025 20:35
V2 написав:
Вітаю, Козаче!
Чи можна нагадати або дати посилання?
Слава Україні!
1. Торгувати тіко високоліквідні інструменти: біток, (кефір).
2. Продавати і купляти частинами.
3. Дотримуватися ризик-менеджменту. Не більше 1% від депо ставити.
5. В кошику мати під забезпечення і тезер, і біток 50%:50%
6. Хеджувати ризики.
7. Бути психологічно стійким і дисциплінованим.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28839
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2245 раз.
- Подякували: 2360 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|119509
|260229995
|
|
|7978
|23478543
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|125991
|
|