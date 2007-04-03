RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3634363536363637
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:36

Бутериум в этот раз легко отделался, 3400 толком не было. Тон за считанные минуты в 5 раз на 0,55 сложился, вот это поворот. Атом так вообще обнолился. Буквально.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 14.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:43

  SAndriy1 написав:
  phantom_systems написав:Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.

Добрейшего утречка)))
Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало.
Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же

Если этот непредсказуемый дед снова учудит какую-нибудь дичь, например, решит Венесуэлу вместе с Ираном разбомбить к чертям, тогда можем повторить сегодняшний движ. Если уймётся, оно всё само собой отрастёт. Всё-таки самоходный дед Бидон был хорошим вариантом для финансовых рынков.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 14.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:39

  phantom_systems написав:
  SAndriy1 написав:
  phantom_systems написав:Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.

Добрейшего утречка)))
Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало.
Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же

Если этот непредсказуемый дед снова учудит какую-нибудь дичь, например, решит Венесуэлу вместе с Ираном разбомбить к чертям, тогда можем повторить сегодняшний движ. Если уймётся, оно всё само собой отрастёт. Всё-таки самоходный дед Бидон был хорошим вариантом для финансовых рынков.

Могу себе только представить сколько на этом зарабатывают дети рыжего и прислуга зная, что старик прочтет с бумажки или напишет в соцсети в этот раз :mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 17.01.15
Подякував: 413 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:54

Так писали, шо сынок младший уже 159 лямов капитал, больше чем у мамки)
Главное потом вот так не закончить…

https://censor.net/ua/photonews/3579134 ... cho-vidomo
Freza
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:07

Ще раз переконався, що торгувати тре лише дєдом. Найбільша капа в ньго. Він впав не так сильно, як інші монети. Всі інші какахи, у томи числі кефір, можуть довести до суїциду. Досі тримаю шорт на дєда і спрацював закуп лонга на 109000. Продав лонг по 114000 і поставив купівлю лонга на 98700.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28841
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:14

  Козак-характерник написав:можуть довести до суїциду


У Києві знайшли мертвим криптоблогера: поліція розслідує самогубство.
Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/11/8002300/

йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.

пишуть про 10 лямів баксів від вкладників під його управлінням :shock:
jump
 
Повідомлень: 5116
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  jump написав:пишуть про 10 лямів баксів


до вайтбіта я маю надію він не причетний, бо плакили мої бабуляси на ерні
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 381
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 14:08

  jump написав:
  Козак-характерник написав:можуть довести до суїциду


У Києві знайшли мертвим криптоблогера: поліція розслідує самогубство.
Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/11/8002300/

йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.

пишуть про 10 лямів баксів від вкладників під його управлінням :shock:

За последние сутки ликвидаций на 20 ярдов баксов, так что к Костяну скоро многие присоединятся, кого кривая криптанской удачи завела не туда. А ведь звездел, что дышал, и фоточки красивые постил.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 14.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 14:31

  Freza написав:Так писали, шо сынок младший уже 159 лямов капитал, больше чем у мамки)
Главное потом вот так не закончить…

https://censor.net/ua/photonews/3579134 ... cho-vidomo

Статистика - проститутка))) там нолей добавить нужно - состояние уже давно на порядки больше
SAndriy1
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 17.01.15
Подякував: 413 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 3634363536363637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11975, 11976, 11977
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119765 260881842
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2025 17:15
reef
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23512782
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 127840
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15098)
11.10.2025 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.