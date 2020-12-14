RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Любые аварии после 23 года - локальны с ремонтом день два. Уже разбито то, что можно. Всё что могут бить - перераспределение, которое быстро ремонтируется. неприятно. Но несмертельно.
С ТЕЦ наверное похуже, но в новых жк свои котельные. В варшавском котельные на каждом доме, к примеру.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:
  барабашов написав:А газ там есть? Ну и энергопоезд с компактным термоядрёным реактором(как в Дудинке и Билибино с Певеком)?(по Франту)


Не,Бетон прав. Я щас по другой теме Киев пробил, у них нереально живой рынок, есть лиды, в то же как у нас опять полезли в помиральну яму.
Кстати,а ты знал что Дайтона должна была строить Маяк-2 и 15-этажку на Яворницкого?
Участки отведены,заморожены. Перешли на Львов и Ужгород.


Обстріл вніс корективи в РН Києва.
На мою квартиру зявився покупець, все влаштовувало мав бути доугий перегляд з майстром для ремонту.
Після обстрілу відзвонились, сказали що відклали купівлю.

Але є і в цьому добрі новини для КРН. Якщо бойові дії закінчаться нерухомість рване в ціні. Наскільки і коли це станеться, от в чому головна загадка.
Давно Чабани стали Києвом?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:06

Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:50

  ihorkyiv написав:Faceless Чабани є районом/мікрорайоном Києва ? Формально - ні, а реально - так. Агломерація, де характеристики ринку нерухомості мало відрізняються.

У Хом"яка такий парадіз, такий парадіз ... що ніяк продати не може, все йому заважає.

Скоріше за все, що ціна та стан квартири трішки не співпадають
