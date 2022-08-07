RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні введуть систему
штрафних балів для водіїв: як...

В Україні введуть систему штрафних балів для водіїв: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 17:07

В Україні введуть систему штрафних балів для водіїв: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні готуються впровадити систему штрафних балів, яка вже давно використовується в ЄС, щоб покарати водіїв за регулярні порушення ПДР.

Дивися повний текст
В Україні введуть систему штрафних балів для водіїв: як буде діяти
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100583
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...
R2 » Нед 07 сер, 2022 09:37
6 1772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 19:21
UA
Які бренди автомобілів найчастіше дарують в Україні у...
R2 » Пон 06 жов, 2025 14:18
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 14:19
finuser480
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше...
R2 » Сер 01 жов, 2025 16:16
2 692
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 жов, 2025 13:18
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15103)
11.10.2025 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.