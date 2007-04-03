phantom_systems написав:Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.
Добрейшего утречка))) Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало. Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же
Если этот непредсказуемый дед снова учудит какую-нибудь дичь, например, решит Венесуэлу вместе с Ираном разбомбить к чертям, тогда можем повторить сегодняшний движ. Если уймётся, оно всё само собой отрастёт. Всё-таки самоходный дед Бидон был хорошим вариантом для финансовых рынков.
Могу себе только представить сколько на этом зарабатывают дети рыжего и прислуга зная, что старик прочтет с бумажки или напишет в соцсети в этот раз
Ще раз переконався, що торгувати тре лише дєдом. Найбільша капа в ньго. Він впав не так сильно, як інші монети. Всі інші какахи, у томи числі кефір, можуть довести до суїциду. Досі тримаю шорт на дєда і спрацював закуп лонга на 109000. Продав лонг по 114000 і поставив купівлю лонга на 98700.
Козак-характерник написав:можуть довести до суїциду
У Києві знайшли мертвим криптоблогера: поліція розслідує самогубство. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/11/8002300/
йдеться про відомого криптопідприємця Костянтина Ганіча.
пишуть про 10 лямів баксів від вкладників під його управлінням
За последние сутки ликвидаций на 20 ярдов баксов, так что к Костяну скоро многие присоединятся, кого кривая криптанской удачи завела не туда. А ведь звездел, что дышал, и фоточки красивые постил.