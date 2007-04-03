Костянтин Ганіч міг втратити $30 млн перед тим, як його знайшли мертвим.
По “самогубству” Костянтина Ганіча.
Авто в якому начебто покінчив із життям Костянтин знаходилось там де не було світла і всі камери були відключені, власне через те, що не було електрики.
При ньому було одна передсмертна записка до своєї дівчини в які було написане адресу за якою він вирішив вчинити самогубство. І більше нічого.
Саме цікаве це те, що сумка з якою Костянтин був всюди і завжди та телефон на якому були всі гаманці в автомобілі не виявлено.
Виявляється збанкрутував не тільки Костянтин Ганіч, а і ще декілька цікавих особистостей, які вкладались в нього.
Застрелився він із нагородної зброї, яку вручив йому особисто Кирило Буданов.
Кудо – співзасновник компанії Cryptology.
Минулого року у його управлінні було приблизно 65 мільйонів доларів.
Він брав їх під 7% квартальних.
ГУРівських грошей там було до 10 мільйонів доларів та багатьох київських значущих людей. У тому числі чиновників, прокурорів, сбушників. Минулого року вхід був від 100 000 доларів.
Він працював на ф'ючерсах, дуже акуратно. Але нічний провал спровокував потужні ліквідації, він тупо збанкрутував усіх, хто вклав.
Цікавий момент, Кудо був винен Лазарєву Сергію Володимировичу, начальнику Лівобережного міжрайонного відділу ГУ СБУ у місті Києві. Той вклав 4,5 млн. доларів.