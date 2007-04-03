RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  fler написав:Кацапії немає у першій десятці..


Я хз, з моєї точки зору це великий плюс для кацапів. І для будь якої іншої країни.
Наприклад для поляків дивно бачити бугаті на польських номерах, а скільки таких на україньських?
ОТОЖ...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 09:48

  fler написав:Україна посіла четверту позицію у рейтингу за кількістю біткоїн-резервів у 2025 році. Нашій країні, в якої 46,3 тисячі біткоїнів (4,6 млрд доларів), не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити у топ-3.
№1 Сполучені Штати з резервом у 326,5 тисячі біткоїнів, ( 28 млрд доларів)
№2 Китай з показником у 190 тисяч біткоїнів (16,6 млрд доларів),
№3 Велика Британія — понад 61 тисяча біткоїнів (5,4 млрд доларів).
№4 Україна з 46,351 тис.біткоїнів.
Кацапії немає у першій десятці..
https://bitbo.io/treasuries/countries/

Вони під санкціями - тому шифруються. Тут і анонімні гаманці, і біржі без KYC, і паспорти Казахстану та інших країн. У них все в порядку , використовують крипту і для виводу грошей з болот, і для обходу торгівельних санкцій
І так само для цього використовують золото, залікові операції з валютами країн партнерів і тд
