Додано: Пон 22 гру, 2025 18:32
Revolut закриває рахунки українців через вимоги законодавства, – Forbes. (
Протягом 60 днів користувачам радять вивести кошти. Після закриття вони вже не зможуть поповнювати рахунок, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах.
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:54
Цікаво, можете сказати, а що вам особисто з того, що долар припав на 20 коп, що ви так сильно переймаєтеся ? Чи так, просто "за дєржаву абідно"? Чи все ж якісь власні меркантильні речі - наприклад -бо застрягли в дорогому доларі і тепер просто жаба душить, що хтось наприклад в гривневих ОВДП весь рік отримує 16%+ дохідність у доларах? І тепер вам доводиться лише рахувати "зростання цін на 30-50%", а хтось рахує доларовий кеш, який отримав з обміну купонів по гривневим ОВДП 🙂
Додано: Вів 23 гру, 2025 08:19
Bloomberg: Fitch вивів Україну зі стану «обмеженого дефолту»
Агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України завдяки успішному обміну державних боргів. Понад 99% власників ВВП-варантів погодилися конвертувати свої папери у звичайні облігації.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings офіційно підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті до рівня «CCC». Це сталося після того, як офіційний Київ оголосив про згоду кредиторів на обмін боргу, прив’язаного до економічного зростання, на традиційні облігації. Такий крок став ключовим етапом у відновленні кредитоспроможності держави, повідомляє Bloomberg.
Деталі обміну та нові умови
За даними Міністерства фінансів України, пропозицію про конвертацію підтримала переважна більшість інвесторів. У межах угоди папери на суму майже 2,6 мільярда доларів будуть обміняні на нові облігації номіналом 3,5 мільярда доларів. Нові боргові зобов’язання отримали від Fitch рейтинг на один ступінь вищий за загальнодержавний, що відображає покращений механізм захисту кредиторів.
Аналітики Fitch на чолі з Ганною Дімпкер зазначили, що підвищення рейтингу відображає успішне врегулювання суперечок із комерційними кредиторами. Це дозволяє Україні знизити невизначеність щодо майбутніх виплат, які раніше залежали від темпів зростання ВВП.
Хоча поточний рейтинг «CCC» залишається на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня, він сигналізує про вихід із зони технічного дефолту. Експерти наголошують, що нормалізація відносин із міжнародними ринками капіталу є критично важливою для подальшого фінансування дефіциту бюджету та відновлення країни.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило кредитний рейтинг України на рівні «Ca» із прогнозом «стабільний», пояснивши це тривалим впливом повномасштабної війни на економіку та фінанси країни, а також невизначеністю щодо можливих мирних переговорів із Росією.
