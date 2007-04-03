|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
osafly
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:21
osafly Вот дался вам мой кораблик. Это как в анекдоте - еврей уезжает в Израиль и везет портрет Ленина. На нашей таможне - это что? Не что а кто - это же вождь мирового пролетариата! На израильской таможне - Это кто? - /Не кто а что - это золотая рамочка!
Так и тут - кому курица, кому кораблик а кому просто кило серебра в красивой расфасовке.
Не, я понимаю - привселюдно сели в лужу с прогнозом, причем за язык никто не тянул. Ну с кем не бывает.
Лучше бы по делу высказывались а не переходили на личности и на вопросы вообще не относящиеся к цене драгметаллов и криптовалют к ним привязанных. Я сам по серебру в шоке от цен и не имею ни малейшего представления на каких цифрах его развернет и от прогнозов воздерживаюсь. Послушал бы с удовольствием сам мнение с точки зрения теханализа.
jabba
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:30
jabba написав:osafly
Да, помню такой анекдот или быль, что когда один из состоятельных кротов по фамилии - ацман выезжал на дикий капиталистический запад лет докуя назад при Лёне, то ему посоветовали не зубы всем в семье из червонного золота вставлять, а гвоздики из него на ящики с хламом личным наколотить
Говорят там пуда три гвоздей мимо КГБ так прошло
Сколько оно в начале 80х стоило - не в курсе, может и мильён уе
Врут может?
барабашов
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:51
барабашов
и главное ж ни один финмониторинг на западе не пристал, ни один чек со сберкассы или ювелирного не попросил. во времена были
smdtranz
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:26
jabba написав:
Ок.Вижу в последнем сообщении какой то конструктив..потому отвечу.Если бы Вы были моим "коллегой",а не специалистом в накидывании коричневого вещества на вентилятор.. вы бы понимали о чем речь идет..В тех анализе,есть такое как волновой анализ(просто нужно уметь считать волны..и это трудно порой) потому как рынок подстраивается под новости и много других факторов.. и волны могут принимать форму растяжения...удлиняться в росте и падении.Это может быть в три волны,пять и т.д...А мы находимся либо в заключительной пятой(заключительной) волне роста,либо в тройке и тогда коррекция и еще одна волна... смотря как мерять и от какого "дна".куча факторов.но эта пятерка или тройка-приняла форму растяжения и она в свою очередь,может состоять из трех и даже пяти подволн....Все! Определить сейчас дно на росте рынка,не представляется возможным...Потому как,чтобы замерить потенциальную величину предполагаемого падения,можно только по достижению хаев инструмента,а куда выпрут теперь золото,пока не совсем понятно... цели замеров даже самые неадекватные в районе 4800-достигнуты и перевыполнены.Я ожидал хай совершенно ниже и от него уже тогда произвел расчеты..ГЭПы никуда не делись...Еще один в районе 3600 есть.ДЛБ в Белом доме-головная боль всего мира.Но Вам этого не понять...Вы каким инструментом определяли потенциальный хай несколько лет назад???Как можно утверждать что оно будет 5-10-20 не проведя определенных вычислений,потому как нет истории...Ол Тайм хай-пустота вверху..К графикам-у Вас презрение.Вам цыгане на вокзале три года назад сказали,что будет 10??Или как определили??Единственный к Вам вопрос...И Вы с умным видом,ставите мне какие то претензии..
Я смотрю во что превратилась ветка и просто офигеваю,потому как помню еще чуть ли не со дня основания крипты и торгов нею...Лет 8-9 назад...Это был лучший топик...с полу и профессионалами,людьми понимающими рынки.Но излишняя принципиальность,не скажу кого, перевели ветку постепенно в ветку...большей частью просто хороших людей-любителей и энтузиастов...А за последний год,не осталось и их...остались Вы
Трамп
и Витаха,всегда лезущий в г... на хаях и потом молящийся выбраться с халепы...Но золото как с эфиром-быстро не даст....Этот рынок не ходит так быстро как акции и крипта...Но Вам виднее.Делайте что хотите...
osafly
