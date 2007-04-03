Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

#<1 ... 3647364836493650> Додано: Чет 29 січ, 2026 14:48 osafly написав: jabba написав:

Лабуба,ты реально при-дурковатый,или просто нравится неадеквата разыгрывать?? У меня даже при всем желании,как у тебя не получится.Я тебе серьезно и по делу пишу,ты кривляешься как клоун. Как с тобой свяжется потенциальный покупатель,если личка там закрыта и писать в темах ничего нельзя...Люди ставят копеечные лоты,потенциальный покупатель покупает,выходит на связь и делает предложение по другому(крупному) лоту на законных основаниях... в вайбер или по телефону.Или у тебя база и контакты есть на всех пользователей?? Вот гонщик..Я понимаю,что тебе пох... и ты лучше заплатишь за сделку,чем уступишь человеку хоть десять копеек,не говоря уже о том,чтоб отдать ему обязательный комиссионный сбор...еще чего! Я понял что ты жуткий крахобор...Твоя комиссия просто по курице на текущий момент 3700 чи 5500грн со сделки.Шо ты мелешь?? Гривна,30 копеек...Ты чего,не в себе??Окончательно дах поехал с ценами на металлы?? Не понимаешь о чем я??Пздц...Все понятно короче...Закончил с тобой окончательно..

Вот ты туговатый. Ну от дилетанта чего еще ждать. Лоты и по 100 гривен для моих покупателей это и есть лот за 1 гривну. А морозки ищущие лот за 1 гривну и кому 40 или 100 неподьемно - не интересны. С лота 40 гривен 1 гривна 20копеек - это комиссия. Ну кто с реального покупателя попросит верни комиссию с лота который купил чтобы связаться а сам лот за 40 не купил? Включай хоть иногда мозк. jabba

Повідомлень: 5106 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 412 раз. Додано: Чет 29 січ, 2026 16:16 jabba написав: osafly написав: jabba написав:

Лабуба,ты реально при-дурковатый,или просто нравится неадеквата разыгрывать?? У меня даже при всем желании,как у тебя не получится.Я тебе серьезно и по делу пишу,ты кривляешься как клоун. Как с тобой свяжется потенциальный покупатель,если личка там закрыта и писать в темах ничего нельзя...Люди ставят копеечные лоты,потенциальный покупатель покупает,выходит на связь и делает предложение по другому(крупному) лоту на законных основаниях... в вайбер или по телефону.Или у тебя база и контакты есть на всех пользователей?? Вот гонщик..Я понимаю,что тебе пох... и ты лучше заплатишь за сделку,чем уступишь человеку хоть десять копеек,не говоря уже о том,чтоб отдать ему обязательный комиссионный сбор...еще чего! Я понял что ты жуткий крахобор...Твоя комиссия просто по курице на текущий момент 3700 чи 5500грн со сделки.Шо ты мелешь?? Гривна,30 копеек...Ты чего,не в себе??Окончательно дах поехал с ценами на металлы?? Не понимаешь о чем я??Пздц...Все понятно короче...Закончил с тобой окончательно.. Лабуба,ты реально при-дурковатый,или просто нравится неадеквата разыгрывать?? У меня даже при всем желании,как у тебя не получится.Я тебе серьезно и по делу пишу,ты кривляешься как клоун. Как с тобой свяжется потенциальный покупатель,если личка там закрыта и писать в темах ничего нельзя...Люди ставят копеечные лоты,потенциальный покупатель покупает,выходит на связь и делает предложение по другому(крупному) лоту на законных основаниях... в вайбер или по телефону.Или у тебя база и контакты есть на всех пользователей?? Вот гонщик..Я понимаю,что тебе пох... и ты лучше заплатишь за сделку,чем уступишь человеку хоть десять копеек,не говоря уже о том,чтоб отдать ему обязательный комиссионный сбор...еще чего! Я понял что ты жуткий крахобор...Твоя комиссия просто по курице на текущий момент 3700 чи 5500грн со сделки.Шо ты мелешь?? Гривна,30 копеек...Ты чего,не в себе??Окончательно дах поехал с ценами на металлы?? Не понимаешь о чем я??Пздц...Все понятно короче...Закончил с тобой окончательно..

Вот ты туговатый. Ну от дилетанта чего еще ждать. Лоты и по 100 гривен для моих покупателей это и есть лот за 1 гривну. А морозки ищущие лот за 1 гривну и кому 40 или 100 неподьемно - не интересны. С лота 40 гривен 1 гривна 20копеек - это комиссия. Ну кто с реального покупателя попросит верни комиссию с лота который купил чтобы связаться а сам лот за 40 не купил? Включай хоть иногда мозк. Вот ты туговатый. Ну от дилетанта чего еще ждать. Лоты и по 100 гривен для моих покупателей это и есть лот за 1 гривну. А морозки ищущие лот за 1 гривну и кому 40 или 100 неподьемно - не интересны. С лота 40 гривен 1 гривна 20копеек - это комиссия. Ну кто с реального покупателя попросит верни комиссию с лота который купил чтобы связаться а сам лот за 40 не купил? Включай хоть иногда мозк.



Я тугой?? Да по сравнению с тобой,тормозом...я просто гений У тебя курица стоит 180К Но Ты жадный до невозможности...Люди сделают тебе предложение через форму-ты хер чего уступишь,бо тебе еще комиссию платить надо со сделки...Я ж знаю таких кадров...Комиссия с курицы твоей обосранной-5400грн!! додман ты перефирийный...Чтоб унять свою жадность-создаешь лот за 5 грн.Человек умный(с повышенным айкью-разгадывает этот "ребус") и покупает его...прикинь,далеко не все соображают..посмотреть все лоты продавца в профиле,но сообразительные-вполне.Потом выходит человек с тобой на связь и ты ему отдаешь комиссию,которую все равно надо платить,в качестве скидки...Все довольны и счастливы.Так многие люди делают на том ресурсе кто торгует серьезными вещами...потому что люди всегда!!Всегда мать его торгуются...нормальные люди и это нормально!Но ты настолько тупорылый и жадный,что никак не поймешь о чем я тебе пишу...Разжевал-с ложечки накормил,сопельки подтер...памперс одел.Ути-пути,мой ты болезный...Пользуйся!Не благодари Все.Ты мене уже замонал... osafly

Повідомлень: 2201 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Додано: Чет 29 січ, 2026 17:01 osafly Ты не тугой ты просто деревянный по пояс. Лоты по 40 и даже 100 гривен и стоят для того чтобы человек мог выйти на связь. А такие покупатели как ты, кто удавится нажать кнопку в лоте за 100 гривен а будет ждать лот за 1 гривну - такие не нужны вообще. Отсутствие лотов по 1 гривне принципиально - для отсеивания тупорылых.

И этот гой, с упорством достойным лучшего пгименения пгодолжает поучать меня коммегции? jabba

Повідомлень: 5106 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 412 раз. Додано: Чет 29 січ, 2026 18:35 jabba написав: osafly

И этот гой, с упорством достойным лучшего пгименения пгодолжает поучать меня коммегции? Ты не тугой ты просто деревянный по пояс. Лоты по 40 и даже 100 гривен и стоят для того чтобы человек мог выйти на связь. А такие покупатели как ты, кто удавится нажать кнопку в лоте за 100 гривен а будет ждать лот за 1 гривну - такие не нужны вообще. Отсутствие лотов по 1 гривне принципиально - для отсеивания тупорылых.И этот гой, с упорством достойным лучшего пгименения пгодолжает поучать меня коммегции?



Додик..с точки зрения любого человека,когда он смотрит чего нажать-он выберет минимальные 5-10грн,чем 100.Потому что....Потому что,валенок ты-человек не знает,кто сидит по ту сторону и примут ли его предложение.Если продавец не примет предложение,он переведет 5грн на кусок туалетной бумаги и просто забудет..А 100грн к примеру,он уже 10 раз будет думать,нажать-не нажать,потому что это теоретически-просто выброшенные деньги.Тебе уже изначально хочется напрягать своих покупателей,до сделок,потому что тебе на них пох...Тебе если на стол положить 5 грн и 100грн рядом и сказать-забери...Ты выберешь конечно же 100...А положи 5 и 100грн и скажи-выбрось любую,ты выбросишь 5...Это психология людская...И если кто сделает по другому,то он при*** иначе.Боже,какой ты тупой...Мне кажется у тебя точно башня съехала.Ты меньше ото рассуждай на 5 страниц,а лучше смотри графики...их хотя бы можно перестороить и пересмотреть,а не епнуться тихонько с фундаменталом и думать что никто не заметит...Ты даже в банальных,человеческих и жизненных вещах,не можешь дупля отбить..Комегция...-Деменция... Попрощалась со мною потенция-Зубы,волосы,пламенный пыл.Хорошо хоть осталась деменция.Обоссался и тут же забыл Ой,Лабуба-Лабуба...Зашел я на форум за месяц почитать две страницы этой ветки... osafly

Повідомлень: 2201 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Додано: Чет 29 січ, 2026 19:04 osafly Вот недалекий но упрямый лох. Мне как раз и не нужны такие спрашивальщики как ты, которые за 5 гривен будут предлагать пол цены. Именно чтобы таких туповатых и жадных отсеять и нет лотов ни по 1 ни по 5. А серьезно настроенному покупателю сто как тебе гривна. Все равно самое страшное что светит если не договоримся - это скажет человек - я тебе комиссию 3-6 гривен от лота в сто гривен переведу, а я скажу - да пустяки, не надо. Не договоримся сегодня за один лот - через месяц позвонит и договоримся за другой.

А ты наверное на самом деле думал что научишь меня коммегции? Поучи меня еще прогнозам цены на золото. jabba

Повідомлень: 5106 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 412 раз. Додано: Чет 29 січ, 2026 19:27 jabba написав: osafly

А ты наверное на самом деле думал что научишь меня коммегции? Поучи меня еще прогнозам цены на золото. Вот недалекий но упрямый лох. Мне как раз и не нужны такие спрашивальщики как ты, которые за 5 гривен будут предлагать пол цены. Именно чтобы таких туповатых и жадных отсеять и нет лотов ни по 1 ни по 5. А серьезно настроенному покупателю сто как тебе гривна. Все равно самое страшное что светит если не договоримся - это скажет человек - я тебе комиссию 3-6 гривен от лота в сто гривен переведу, а я скажу - да пустяки, не надо. Не договоримся сегодня за один лот - через месяц позвонит и договоримся за другой.А ты наверное на самом деле думал что научишь меня коммегции? Поучи меня еще прогнозам цены на золото.



Я тебе уже писал...Дураков учить-только портить...(поговорка реальная,не оскорбление) Я честно говорю,таких упоротых еще не встречал..Тот кто предлагает пол-цены,делает это через форму,потому что ему пофиг(он пол-цены предлагает,он рвач) Кто намерен сделать нормальное предложение,удобное и для себя и не вызвать "гнев" покупателя,как правило ищут варианты.Но ты деловой,у тебя показатель-минимум 100грн заплати за какую то хню,чтоб иметь возможность обратиться к "королю с предложением" иначе-не достоин.Ты реально какой то странный на всю голову,если не сказать больше.По данным критериям оценивать потенциальных покупателей??А если это твои "комегциалы,удавящиеся как и ты за копейку",тогда как?? Беги вон лучше анализируй срочно Breaking News,золото падало в моменте -400$ одной часовой свечой,сбривая лонгистов-балласт,который налип на этих мегаспекуляциях....Посчитай,сколько это капитализации в моменте...и представь что будет с твоими серебряными курами-козами-собачками-петухами,зоофил...Альткоины покажутся сказкой.

Учить?? Да нахрен ты мне нужен,чтоб тебя учить.Тебе просто дали совет,глядя на твой профиль.Ты б если не пздл,я б тебе сроду не отвечал и не писался здесь..Кто тебя трогал,что ты развонялось тут.Хотя,признаться-столько интересных моментов всплыло...Вот так живешь,знаешь косвенно человека и даже не представляешь,насколько он может быть прибабахнутым...и что в его башке творится..Аналитик.. Я тебе уже писал...Дураков учить-только портить...(поговорка реальная,не оскорбление) Я честно говорю,таких упоротых еще не встречал..Тот кто предлагает пол-цены,делает это через форму,потому что ему пофиг(он пол-цены предлагает,он рвач) Кто намерен сделать нормальное предложение,удобное и для себя и не вызвать "гнев" покупателя,как правило ищут варианты.Но ты деловой,у тебя показатель-минимум 100грн заплати за какую то хню,чтоб иметь возможность обратиться к "королю с предложением" иначе-не достоин.Ты реально какой то странный на всю голову,если не сказать больше.По данным критериям оценивать потенциальных покупателей??А если это твои "комегциалы,удавящиеся как и ты за копейку",тогда как?? Беги вон лучше анализируй срочно Breaking News,золото падало в моменте -400$ одной часовой свечой,сбривая лонгистов-балласт,который налип на этих мегаспекуляциях....Посчитай,сколько это капитализации в моменте...и представь что будет с твоими серебряными курами-козами-собачками-петухами,зоофил...Альткоины покажутся сказкой. osafly

Повідомлень: 2201 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Додано: П'ят 30 січ, 2026 12:28 osafly Я у тебя просил советов? Упрямый лох тем и характерен, что дает советы тем кто их не просит. И даже не понимает что советы такого уровня не нужны от слова вообще. Вот уже ребенку ты уже насоветовал, бедолага вместо купить по 3900 золота ждет закрытие гепа.

Теперь мне начал советовать что почем и как мне продавать, хотя я преподавал уже когда ты еще только учился. jabba

Повідомлень: 5106 З нами з: 18.12.08 Подякував: 374 раз. Подякували: 412 раз. Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:00 jabba написав: osafly

Теперь мне начал советовать что почем и как мне продавать, хотя я преподавал уже когда ты еще только учился. Я у тебя просил советов?Упрямый лох тем и характерен, что дает советы тем кто их не просит. И даже не понимает что советы такого уровня не нужны от слова вообще. Вот уже ребенку ты уже насоветовал, бедолага вместо купить по 3900 золота ждет закрытие гепа.Теперь мне начал советовать что почем и как мне продавать, хотя я преподавал уже когда ты еще только учился.



Додик,тебя кто просил чтоб ты открывал свое го..ное поддувало и давал оценку чужих действий??Или ты мало того что тупой,понтовитый,так еще и страдаешь раздвоением личности?? Отмотай несколько страниц назад и посмотри,кто начал тут вонять,кто кого трогал и давал оценки?? Тем более в мое длительное отсутствие.Ты такой тупорылый,что тебя

Повідомлень: 2201 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:07 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют шаленые колебания бирж сводят людей с ума.



чем беднее люди тем счастливее, правду говорят smdtranz

Повідомлень: 780 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 13:19 smdtranz написав: шаленые колебания бирж сводят людей с ума.



чем беднее люди тем счастливее, правду говорят шаленые колебания бирж сводят людей с ума.чем беднее люди тем счастливее, правду говорят



К сожалению,это так...Один здесь пострадал на всю голову...Золотая и серебряная лихорадка..Еще в древности говорили,что золотой блеск-отнимает у человека разум..И теперь вот так,никак не может успокоиться со своими цацками,мигрировав в ветку криптовалют...



К сожалению,это так...Один здесь пострадал на всю голову...Золотая и серебряная лихорадка..Еще в древности говорили,что золотой блеск-отнимает у человека разум..И теперь вот так,никак не может успокоиться со своими цацками,мигрировав в ветку криптовалют... osafly

