Додано: Суб 31 січ, 2026 20:47

moveton написав: vitaxa2006 написав: Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30% Ще не прикупив. Osafly написав, що корекція має бути не менше 30%

Фигасе на золоте понятие "невелика корекція"... Фигасе на золоте понятие "невелика корекція"...

Смотрим историю графиков...Оно вполне может корректироваться и на 40-50%...то что в пределах 10-12%,не коррекция-откаты.Вчера рынок металлов потерял за день 7трлн баксов,это двойная капитализация всей крипты...Всей-полностью.Одной коррекцией-заметьте..На золото пришлось порядка -5.4трл,серебро где то 1.1,платина 280млрд,палладий 130млрд...По памяти около того..Вот и сравнивайте капитализацию этих рынков.. Крипте пзда...Именно.Приняли решение устроить альтсезон в обратную сторону-шортить бесконечно...Денег не нужно вообще,чтобы все это толкать покупками...Дешево и сердито.Епаный рыжий клоун по уши там,в теме.Просто тупо обнуляют хомяков,вложившися за последние два года в альты.Это и есть альтсезон-просто ревертируйте график на монитореСегодня вот биткоин решили слить,в выходные,на низких объемах...А цена открытия фьючей на Чикагской в понедельник,должна быть 84560....И этот мегагеп,естественно с часа на час должны тут же пойти закрывать-откупать и возвращаться обратно...или чуть позже в самом ближайшем будующем..Нарратив для смелых на лонг,можно прям с текущих...А то пздт тут,графики ни о чем не говорят...Ну смотрите,проверите на следующей неделеСегодня Закрытие месяца-завтра недели,не удержались клептоманы еханые,чтобы рынок не пролить искусственно...И если металлы вчера,в момент сессии,то это говно,можно когда угодно,бо оно 24/7-стриги длб когда хош.Хотя кого там уже стричь,ума не приложу...Соотношение лонгов к шортам-1 к 9...и продолжают укатывать.Никогда наверное такого не видел...Все овно из хомяков выдавили,как тюбик пасты-под чистую.