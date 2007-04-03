|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 лют, 2026 21:02
Козак-характерник написав:
Шорт тримаю. Але він копійчаний, звісно.
Золотом торгую трохи і китайською валютою. На золоті такий двіж, що і крипти не треба.
О,Вовик нарисовался.Мое почтение Казаче.Приветствую.Рад видеть.Хоть кто то из старой гвардии.А Чика нет.Там хоть все с ним нормально??
Как там Казаче дела на крипте??Надо тебе эту хрень бросать.Ты в Америке,юзай нормальный рынок фонды,с правилами,с регуляцией,а не это казино одного киргиза из желтой биржи
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1035 раз.
-
-
Профіль
-
-
17
8
Додано: Вів 03 лют, 2026 13:34
osafly написав:
О,Вовик нарисовался.Мое почтение Казаче.Приветствую.Рад видеть.
Навзаєм! Тримаю шорт бітка і трохи лонгую в протилежний бік. Але переважно зараз сконцентрований на юані і голді.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2246 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 лют, 2026 17:37
Козак-характерник написав: osafly написав:
О,Вовик нарисовался.Мое почтение Казаче.Приветствую.Рад видеть.
Навзаєм! Тримаю шорт бітка і трохи лонгую в протилежний бік. Але переважно зараз сконцентрований на юані і голді.
Вовик, на якій ціні бітка у цьому році бачиш дно ведмежки?
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 лют, 2026 18:09
Мне понравилось, как на выходных Армен Геворкян написал, в том числе и он в числе ошибшихся - шаблон "купи и держи" не сработал
Главная ловушка этого цикла в крипте — спот.
Даже не сам спот, а подход большинства участников рынка к данному инструмента. В рынке как. Все привыкли к простой формуле:
«Фьючи - зло, а спот — безопасная гавань».
Для новичков действительно, спот является более безопасным инструментом. а фьючерсы «ломают психику и ликвидируют».
Поэтому большинство (я в том числе) сделали логичный выбор комбинирования стратегий о котором я так давно пишу и говорю. 70% капитала в споте, а 30% на трейдинг.
Почему именно спот оказался тонким местом? Тут начинается самое интересное. На фьючерсах мы научились резать убытки, работать со стопами, ограничивать риск на сделку, контролировать эмоции. Фьючи больно, но быстро и честно.
А спот… Спот не ликвидирует. Спот СОЗДАЕТ иллюзию безопасности. В споте нет кнопки «закрыли принудительно».
Зато есть:
– «Ну это же не минус, я не продал»
– «Подожду, отрастёт»
– «Это хороший проект, просто рынок плохой»
– «Ещё -20%? Норм, я инвестор»
И вот уже:
◾️ -30% –> терпимо
◾️ -50% –> неприятно
◾️ -70% –> психологический якорь
◾️ -90% –> капитал заморожен на годы
Без стопов.
Без плана выхода.
Без сценариев.
Парадокс цикла – получается абсурд:
Фьючерсы, которые мы считали самым опасным инструментом, стали зоной дисциплины и контроля. А спот, который считался «тихой гаванью», превратился в кладбище капитала и времени. Потому что там нет жёстких правил, нет регулярной переоценки гипотезы, нет боли, которая заставляет действовать. Есть только надежда.
Но опасен не инструмент. Опасно отсутствие риска-менеджмента.
Спот без плана — это не инвестиции. Это эмоциональная заморозка капитала. У меня тоже спот в просадке, но пока на этапе «терпимо».
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 03 лют, 2026 19:13
Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43010
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5357 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 04 лют, 2026 10:43
airmax78 написав:
Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.
Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 11:05
vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.
Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.
Очень сомнительно. Мне чего-то кажется что ниже 70К он уже не упадет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43010
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5357 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 04 лют, 2026 14:05
airmax78 написав: vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Если речь идет о покупке биткоина то ничего не изменилось. Проходили это уже не 1 не 2 и не 3 раза. А все остальное - в любом случае скам и сжигание денег.
Будем покупать биток на дне осенью этого года? Вижу уровни цены 35-40к.
Очень сомнительно. Мне чего-то кажется что ниже 70К он уже не упадет.
Да ну, вы ж опытный криптан уже. 126к (АТН в 2025) минус 70% (в 2022 было минус 78%) = 38к
70к это только половина движения вниз на медвежке.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 лют, 2026 19:06
vitaxa2006 написав:
Вовик, на якій ціні бітка у цьому році бачиш дно ведмежки?
Не знаю. Не хочу гадати. Ніхто не знає хая і лоя. Просто торгую, дотримуючись ризик-менеджменту. Зараз всі інструменти ковбасить так, що будь які сценарії можливі, навіть фантастичні. Тому купляй і продавай часитинами! Використовуй в угоді не більше 1% від депозиту, хеджуй ризики. А взагалі, мене цікавлять більш передбачувані інструменти, накшталт юаня.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28849
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2246 раз.
- Подякували: 2362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:18
Які криваві дні. Тільки той, хто в ці дні продовжує купувати - тільки той стане "багатіім"(с).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43010
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5357 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|120499
|262832668
|
|
|7978
|23669677
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|136432
|
|