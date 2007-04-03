Додано: Вів 03 лют, 2026 18:09

Мне понравилось, как на выходных Армен Геворкян написал, в том числе и он в числе ошибшихся - шаблон "купи и держи" не сработал



Главная ловушка этого цикла в крипте — спот.



Даже не сам спот, а подход большинства участников рынка к данному инструмента. В рынке как. Все привыкли к простой формуле:

«Фьючи - зло, а спот — безопасная гавань».

Для новичков действительно, спот является более безопасным инструментом. а фьючерсы «ломают психику и ликвидируют».

Поэтому большинство (я в том числе) сделали логичный выбор комбинирования стратегий о котором я так давно пишу и говорю. 70% капитала в споте, а 30% на трейдинг.

Почему именно спот оказался тонким местом? Тут начинается самое интересное. На фьючерсах мы научились резать убытки, работать со стопами, ограничивать риск на сделку, контролировать эмоции. Фьючи больно, но быстро и честно.

А спот… Спот не ликвидирует. Спот СОЗДАЕТ иллюзию безопасности. В споте нет кнопки «закрыли принудительно».

Зато есть:

– «Ну это же не минус, я не продал»

– «Подожду, отрастёт»

– «Это хороший проект, просто рынок плохой»

– «Ещё -20%? Норм, я инвестор»

И вот уже:



◾️ -30% –> терпимо

◾️ -50% –> неприятно

◾️ -70% –> психологический якорь

◾️ -90% –> капитал заморожен на годы



Без стопов.

Без плана выхода.

Без сценариев.

Парадокс цикла – получается абсурд:

Фьючерсы, которые мы считали самым опасным инструментом, стали зоной дисциплины и контроля. А спот, который считался «тихой гаванью», превратился в кладбище капитала и времени. Потому что там нет жёстких правил, нет регулярной переоценки гипотезы, нет боли, которая заставляет действовать. Есть только надежда.



Но опасен не инструмент. Опасно отсутствие риска-менеджмента.

Спот без плана — это не инвестиции. Это эмоциональная заморозка капитала. У меня тоже спот в просадке, но пока на этапе «терпимо».