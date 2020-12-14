RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло


тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти

я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось

те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:
Примат написав:Faceless взможно, но в нашей стране легко пробивается кто есть кто, в конечном итоге за всё (+налоги) заплатит тот, кто арендует. Собственник получит своё, что с налогами, что без.
Це теж ілюзія, бо ринок є ринок. Оренда дійсно може зрости, але посунутись все одно доведеться обом сторонам
І не зрозумів, що ви мали на увазі під "пробивається"? Нащо комусь щось пробивати? Чи ви про контрольні закупи? Як ви збираєтесь пробивати особу що прийшла на перегляд?

в супермаркеті сильно "посувається ціна" із ПДВ відносно "базарної"?
Там непорівнювані обороти, тому реальний ринок це якраз супермаркети
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:08

Смотря как возьмутся за реализацию. Если на бумаге- то ничего не будет, если как ТЦК - то с помощью контрольных закупок и жестких штрафов- загонят в стойло, бесспорно.
В той же Польше распространена контрольная закупка даже у выполняющих услуги типа "починяю примус" с проверкой выдачи чека, так и наличие в потоке "тихарей" в гражданском на предмет нарушения ПДД.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:[quote="Примат"]Faceless взможно, но в нашей стране легко пробивается кто есть кто, в конечном итоге за всё (+налоги) заплатит тот, кто арендует. Собственник получит своё, что с налогами, что без.
Це теж ілюзія, бо ринок є ринок. Оренда дійсно може зрости, але посунутись все одно доведеться обом сторонам
І не зрозумів, що ви мали на увазі під "пробивається"? Нащо комусь щось пробивати? Чи ви про контрольні закупи? Як ви збираєтесь пробивати особу що прийшла на перегляд?

в супермаркеті сильно "посувається ціна" із ПДВ відносно "базарної"?
Там непорівнювані обороти, тому реальний ринок це якраз супермаркети[/quote]до речі супери якраз жорстко орієнтуються на ціни сусідів по локалу, їх працівники постійно моніторять ціни конкурентів
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:10

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло


тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти

я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось

те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»

странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло


тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти

я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось

те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»

странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати

зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:18

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти

я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось

те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»

странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати

зи: фіскали ж можуть і за гстанні надцять рочків донарахувати льохко, а потім арешт на майно і свалу нема

типичній украинский беспредел
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців

бізнес - це завжди в першу чергу ризик, а вже потім усе інше
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:24

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців

бізнес - це завжди в першу чергу ризик, а вже потім усе інше

овер????????
пане, ви коли робили ремонт? потім побалакаемо с теоретиком. м ля
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:33

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти

я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось

те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»

странно , а почему пр,бались только к арендодателю, где по закону України прописана відповідальність орендарів???
тому що ринок реально гігантський і лендлордів дуже легко хлопнути, а їм є що втрачати

зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема

только через суд а он справедливій иногда
