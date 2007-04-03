airmax78 написав:
Очень сомнительно. Мне чего-то кажется что ниже 70К он уже не упадет.
По посиланню зараз 65700
Хтось пояснить людині яка не шарить, чого воно не росте до 1 млн?
Додано: Чет 05 лют, 2026 20:35
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:14
Мне тут писали в свое время, что очень много уровней подпора типа, до 40 . Что у многих стоит там что-то на покупку при такой цене-хз как назвать правильно то,что там у них стоит.
При 35-40, пожалуй вкину скоко не жалко, хай будет.
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:51
Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.
Додано: Чет 05 лют, 2026 23:11
Додано: П'ят 06 лют, 2026 15:14
Я бы показал все наглядно на графиках и как они "не работают"..но снова набегут сейчас и начнут казявками кидаться...Скажу только одно-откройте график сами на Трейдингвью и банально померяйте волатильность волн...Сейчас мы в третьей волне падения..и она,практически соотвествует высоте волны 1(чуть больше)..просто случилось это не то что быстро,а мегабыстро и такого никогда не было,как вчерашнее падение битка,превзошедшее даже падение на коронодампе в 2020.Следующее,что по логике должны сделать-проторговать(отрисовать волну 4-отскок) зоны ну очень широкие,73-80К по идее...По технике,не должны заходить за низ волны 1 в районе 81К,хотя иногда бывают прохолы(хвостами)...Дальше-продолжение падения..Если крепимся выше 81 и идем на 85-90,тогда слом всей структуры(очень малая вероятность такого сценария-тогда график биткоина,действительно бесполезно рассматривать и нужно уходить на более адекватные рынки) Первая цель 200 НЕДЕЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ(просто ору об этом) сейчас на 58К,но на дне,мы как правило ныряем ниже ее %на 30,вот то и будет примерное дно...Цели 38-45К(на сейчас) но скользящая растет и когда мы ее коснемся,оттуда и меряйте,как начнем под нее заныривать) У нас так и не закрылся ГЭП в зоне риска(первой волны) 79700-82К примерно...Но ГЭПы на нисходящих трендах,могут и не закрываться сразу,а спустя долгие-долгие месяцы.. Когда цена подходила и не пошла выше 80К стало окончательно ясно,что падение будет продолжено,раз ГЭП оставляют на потом.Вон на растущем тренде,мы так и не закрыли ГЭП в районе 20-22К...Когда мы прийдем вдруг на 30+,все резко об этом вспомнят.От Вам план,на ближайшие полгода...Но его естественно нужно постоянно пересматривать по ходу пьесы,потому как мир не стоит на месте.Завтра вон может Трамп приедет в Киев и чпокнет Стасика-Сергея в отеле и ему объявят импичмент,а в Америке начнется гражданская война...Или Америка завтра уе...по Ирану и тогда,вылезет еще один длб и скажет что биткоин обвалился раньше времени еще тыщ на 10...и я мол "виноват" что график не сработал.Но мы торгуем и рассматриваем вероятности,который нам рисует график по волатильности,истории,замеров,математический вычислений...Хрустального шара,у меня нет.
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:34
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:34
Тут на цьому сайті декілька разів була реклама XYZ-verse монети, згідно тексту ну така перспективна, що треба влазити по самі вуха на пресейлі, бо потім після тгє та виходу на біржу вона вже буде в ікси дорожча. Дай думаю спробую, зайшов на 300 баксів рік тому. Недавно був тгє та вихід на біржу Мекс. Хочу похвалитися, взяв свій перший X в крипті, зараз після клейму і після 15-ти стадій пресейлу на табло висвічує 30 баксів))
При чому розроби спочатку закрили для всіх вивід монет (дали виводити лише по 0,5 в день), самі собі відкрили доступ і продавали по ціні 0,2 за монету. А продавши своє відкрили всім, ціна зразу скотилася до 0,0002, а мрійники вже на ламборджіні виїздили, скупалися на тисячі доларів цим шіткоїном)
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:37
Мекс довольно стремная биржа,по которой полно негативных отзывов.Я бы остерегался держать там вообще то либо.Что касаемо предполагаемого дна по битку, нужно держать в зрении стоимость майнинга и помнить,что дно медвежки,как правило совпадает с -50% от себестоимости майнинга(так уж сложилось исторически),средневзвешенная цена которого на сегодняшний день,что то около 72К.Падение битка,преследует не только цель вынести всех хомяков с рынка,но и перераспределить майнинг как таковой..."выключить" старое оборудование и т.д...Но этот рынок настолько мелок,что даже падение золота не несколько %,стирает по сути всю капитализацию крипты полностью..После того,как Бинанс убила всю индустрию 10 октября,здесь по сути делать нех.вообще и все замкнулось на биткоин-эфир и несколько альткоинов...Это и есть весь рынок...это и есть %80 капитализации всего...От безисходности уже начали токенизировать металлы,акции и пр...от чего Бинанс в свое время отказалась...но теперь,это называют расширением бизнеса,по сути компенсируя то,что практически уничтожили в классическом виде....точнее,перевели полностью на фьючи в активную фазу спекуляции под лозунгом-торгуй-или умри,потому что держать как раньше или инвестировать,на таком рынке не возможно...А если ты не умеешь торговать-ты либо потеряешь в торговле,либо потеряешь в пассивном удержании на споте...либо ты должен просто сюда не лезть...либо покупать только биткоин и только его и то...на глобальных коррекциях и циклах..тогда лишь можно ждать и ничего не делать..но я подозреваю,что и здесь могут сделать "засаду",потому что этот низколиквидный рынок опустит
Картина начинает слаживаться в понятный пазл...Будет ли в ближайшее время перелой 60-ти??Интересный вопрос,но на данный момент,я бы следил пристально за зоной 73-75К. Пробьем и закрепимся-пойдем выше к 80,нет-значит вниз среднесрок..
Додано: Вів 10 лют, 2026 10:07
osafly, отличное рассуждение, согласен с каждым вашим словом. Тоже так думаю. По поводу дна битка в этом году, уверен, ниже 50к сходим точно. Могут до конца лета флетить и выматывать, нарисовать фейковый рост до 80к, а в сентябре-октябре пролить на 40к (+/-). Средняя себестоимость добычи битка сейчас около 42к.
Глядя на все это, я потому и решил прикупить в конце этого года биток ниже 50к и просто его подержать 3 года. Я не трейдер, и не хочу даже пробовать, меня смоет на первой же сделке. Поэтому, только спот и только биток.
И еще, много инфлов кричат про осенние выборы в США, и рассуждают, что рыжий, разгонит рынки до выборов, чтоб получить дополнительные голоса. Вот тут я категорически не согласен, на крипту это НИКАК не повлияет. Разгонят фонду и металлы. Это да. Крипта всем уже до одного места. Поэтому, если кто-то надеется на рост крипторынка на фоне осенних промежуточных выборов, то это все фигня.
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:15
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
