|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:36
flyman написав:
радше про гроші
щось цього Павла життя потріпало. один з блогерів, на слухання якого немає витрачати сенсу - суцільна маячня. а до тих, хто каже - альтернативна думка - треба уважно придивитися. це як альтернативна думка про пласку землю. й це я ще не прослухав, що він каже, вже заголовок видає...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11620
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36540
|38540844
|
|
|2161
|13693465
|
|
|7978
|23677629
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|