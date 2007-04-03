Додано: Суб 13 чер, 2026 08:49

Faceless написав: Козак-характерник написав: Faceless написав: А біржі вже працюють з податковою А біржі вже працюють з податковою

Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш. Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.

Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).

Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.

Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.

Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент. Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.

Яка проблема у Києві завезти $кеш в одну з купи криптообмінок. Дати їм номер свого Леджера і все. Я так робив вже купу разів з 2022 по 2026 рік. Взагалі, ніяких проблем, ніяких.Ви шукаєте проблему там, де її немає.А, згадав)) Є одна проблема: ці криптообмінки дуже вередливі до якості бакса, що їм здаєш. У мене жодного ЖОДНОГО!!! разу не було, щоб прийняли усі банкноти. Тому, треба мати при собі замінний фонд для вибракованих купюр. Я, зазвичай, користуюся послугами 2-х криптообмінок у Києві, не буду писати якими, щоб не розцінили за рекламу. Але, банкноти старіше 2001 року не приймають, тому 199х йдуть лісом, сині печатки та штампики теж лісом, жовті, протерті посередині у місці складання теж. Оця х..ня дуже напрягає. Але це стосується лише обмінок, якими я користуюся. ( У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)Але, коли справа доходить до продажу крипти, то видають і банкнотами 199х, і з печатками, і з написами.Це пишу вам з власного досвіду, з власного, не ОБК (Одна Бабця Казала), а з власного за 4 роки знаходження у цій хєрні, під назвою крипторинок.