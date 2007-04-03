Падіння триває з жовтня, і за цей час ціна на біткоїн, беззаперечний флагман ринку криптовалют, зменшилася більше, ніж вдвічі. В травні падіння прискорилося: -25% за місяць. Минулого тижня ціна просто полетіла в прірву: — 15%. З Ethereum ситуація ще гірше: з пікових рівнів жовтня минулого року ціна знизилася втричі, в травні падіння становило 34%, а за минулий тиждень -22%.
Чому? По-перше, у інвесторів з’явилася нова іграшка — штучний інтелект (АІ). Ціни на акції компаній, що хоч якось дотичні до АІ - розробка, інфраструктура, процесори, пам’ять, енергія, абсолютно все — зростають так, як криптовалютам не снилося навіть в найкращі часи. Обсяги інвестицій в АІ-інфраструктуру вже вимірюються трильйонами доларів, компаніям потрібні гроші, випуск нових акцій та облігацій під АІ-проєкти стрімко росте, а за декілька місяців очікуємо ще й на гігантські публічні розміщення (ІРО) від OpenAI та Anthropic. Враховуючи, що капітали у інвесторів не безмежні, доводиться продавати одні активи, і серед них криптовалюти, щоб купити інші.
Що далі? Замість прогнозу можна просто ще раз перерахувати ті ж самі п’ять причин падіння криптовалют, що зазначені вище. Кожна з них ще є досі актуальна, а деякі протягом найближчих місяців наберуть ще більшої сили. Штучний інтелект, схоже, перетворюється на Вендіго, духа-людожера із міфології корінних народів Північної Америки, що є символом вічного та ненаситного голоду. Грошей на розробку АІ потрібно все більше, апетити ростуть, а проігнорувати інвестиції в технологію, яка змінює світ, більшість інвесторів не може. Ну, хіба що Баффет та ще декілька таких самих легенд ринку.
Та й мова не лише про АІ - цього тижня на ІРО виходить SpaceX, а її власник Маск точно зуміє витягнути з інвесторів не один десяток мільярдів на розвиток власного космічного дітища. Так що, найближчим часом інвесторам буде не до крипти. Макроекономічна ситуація теж не покращується — інфляція лишається високою вже котрий рік, а останніми місяцями ще й почала зростати. Як бачите, в короткостроковій перспективі надій на відновлення небагато, але все може змінитися дуже швидко, адже криптовалюти — це віра, а віра інколи робить чудеса.