Додано: Суб 13 чер, 2026 11:23

moveton



1. Писати російською в Україні на 5-му році війни - це хамство (більше, ніж моветон).

2. Якщо російськомовний моветон записався в адвокати цієї контори, то ясно, звідки там ноги ростуть і хто в неї бенефіціари.

3. Все, що ви написали, ви розкажете в українському суді і навряд чи вам там дозолять виступати російською мовою.



Закон України «Про ТОВ та ТДВ» - є закон.

Його треба виконувати, незалежно від того, скільки медальок ви на себе повісили, як Брежнєв.



Ось що конкретно вам треба буде оскаржити в українському суді:



Це широка представницька довіреність від фізичної особи (учасника ТОВ), яка дозволяла іншій особі:

• представляти її як учасника ТОВ;

• голосувати на загальних зборах;

• підписувати рішення, статут, зміни;

• змінювати керівника, адресу, статутний капітал тощо;

• діяти перед держреєстраторами, нотаріусами, ДСА і т. ін.

Тобто це не про керівництво ТОВ, а про представництво прав конкретного співвласника.



• Довіреність не потрібна для того, щоб ТОВ перерахувало дивіденди учаснику.

• Відмова ТОВ платити через “відсутність довіреності” — порушення корпоративних прав.



Довіреність потрібна тільки якщо учасник хоче, щоб хтось інший отримував гроші від його імені.

Наприклад: учасник не може особисто приходити або підписувати документи, тоді він дає довіреність бухгалтеру або юристу.



За ст. 57 Закону України «Про ТОВ та ТДВ»:

• “Учасник має право отримувати частину прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці”.

• Дивіденди виплачуються учаснику, а не представнику.

• ТОВ не може відмовити у виплаті на підставі відсутності довіреності.



• Довіреність потрібна для представництва учасника на зборах або для підписання документів від імені учасника.

• Вона не потрібна для отримання грошей, бо дивіденди належать саме учаснику, а не його представнику.

Тобто неважливо, чи є довіреність, чи немає — гроші мають йти учаснику напряму.



Дивіденди:

• належать учаснику, а не представнику;

• виплачуються на підставі рішення загальних зборів;

• не залежать від наявності чи відсутності довіреності.

Довіреність потрібна для участі у зборах, а не для отримання грошей.



Коли НЕплатіж є порушенням:



Якщо:



• є рішення зборів про виплату дивідендів;

• визначено суму і період;

• учасник не вийшов з ТОВ,



то:



Невиплата — незаконна

і є:



• порушенням корпоративних прав;

• підставою для стягнення через суд.