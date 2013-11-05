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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4841484248434844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:19

  Тракторист написав:
  Donnald написав:Так что, кроме похода в одно из двух оставшихся отделений, нет других вариантов получить информацию об акцептировании кредиторских требований ?

можете ещё попробовать позвонить в контакт-центр, но результат не гарантирую... http://deltabank.com.ua/ru/contact_center/

для физических лиц
(044) 500-00-12
Понедельник–четверг 9:00–18:00, пятница 9:00-16:45 за исключением выходных и праздничных дней

В пунктах 6-7 Раздела V Положения, которое приведено ниже по ссылке, установлено такое: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17

"6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."

Таким образом, Положением не запрещено, позвонив со стационарного телефона Укртелекома, у которого есть запас бесплатных минут по межгороду, и, пройдя устную идентификацию, получить информацию.

Наконец, законом не запрещено, а поэтому можно подать в Фонд письменный запрос по почте о предоставлении информации, а именно попросить копию решения Фонда о распределении кредиторских требований по очередям и с указанием сумм по каждой очереди на дату начала ликвидации Дельты, а также информацию о погашении этих требований на данный момент, указав, что Вы являетесь кредитором 4-ой очереди, и попросив подтвердить этот факт.
К запросу нужно приложить копию страниц паспорта и идентификационного кода, чтобы можно было осуществить Вашу идентификацию.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:42

Сіють надію для 200+...можливо
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5e58ff460f710/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 14:04

  Квесторе_поверніться написав:Сіють надію для 200+...можливо
https://blogs.pravda.com.ua/authors/liamets/5e58ff460f710/

Не факт.
Банк скоро окончательно ликвидируют.
И даже если что-то потом отсудят - то это пойдёт в общую копилку фонда, а не на 200+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 17:46

Вкладчик1234 особенно на фоне https://news.finance.ua/ru/news/-/466219/minfin-ne-hochet-spisyvat-mnogomilliardnye-dolgi-fondu-garantirovaniya
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:39

сегодня позвонил заряженный робот на мой мобильный и что то лапотал про переуступку долга Дельты какому то финансовому учреждения и оставил телефон для контактов
названия Хфирмы я не запомнил а телефон я записал 0442279260 с него же и звонили , мой телефон определил звонок как Спам , короче база вкладчиков гуляет по интернету и мошенники пытаются и на этой теме поживиться
Zel_ik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:34

я так понял ....

Zel_ik


я так понял, что на время карантина "закапывание" Дельты отменяется и операция-ликвидация будет продлена?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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