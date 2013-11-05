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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4844484548464847

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Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 07:58

ВЕРХОВНИЙ СУД: ФГВФО ЗАТЯГНУВ З ПОДАЧЕЮ ПОЗОВУ ДО ЛАГУНА І ЕКС-ТОПІВ ДЕЛЬТА БАНКУ
23.07.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги Фонду гарантування вкладів і ліквідатора Дельта Банку та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №826/17810/18, якими було задоволено позов вкладника збанкрутілого Дельта Банку, визнано протиправною бездіяльність ФГВФО і ліквідатора Дельта Банку та зобов`язано відповідачів подати позов до власників істотної участі й посадових осіб Дельта Банку.

У ході судового процесу ФГВФО зауважував, що законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» "передбачено право, а не обов`язок Фонду звернутися з відповідними позовами до пов`язаних із банком осіб" (цитата). При цьому Фонд запевняв, що впродовж тривалого часу він здійснював "юридично значимі й обов`язкові дії, які були об`єктивно необхідними" для реалізації вказаного права.

У свою чергу ліквідатор Дельта Банку висловлював думку, що подача таких позовів можлива після встановлення нестачі майна банку для погашення вимог кредиторів, причому лише після закінчення ліквідаційної процедури. Разом з тим, він констатував, що зрештою у 2019 році позов був поданий.

Натомість Верховний Суд звернув увагу, що ліквідація Дельта Банку тривала кілька років, а позов до власників істотної участі та посадових осіб Дельта Банку був поданий вже після того, як вкладник Дельта Банку звернувся до суду з позовом проти ФГВФО. З огляду на це, суд касаційної інстанції визнав бездіяльність ФГВФО протиправною.

Разом з тим, Верховний Суд повідомив, що "в матеріалах справи містяться докази звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банку» до правоохоронних органів щодо можливих епізодів вчинення злочинів посадовими особами та власниками істотної участі у банку" (цитата).

http://finbalance.com.ua/news/verkhovniy-sud-fhvfo-zatyahnuv-z-podacheyu-pozovu-do-lahuna-i-eks-topiv-delta-banku
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