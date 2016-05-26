Дельта Банк - БАНКРОТ

Колишній власник збанкрутілого “Дельта Банку” виплачуватиме державі борг 27 тисяч років



Колишній мажоритарний власник збанкрутілого ще у 2015-му “Дельта Банку” Микола Лагун влаштувався економістом на приватну компанію зі ставкою у 14 тисяч гривень на місяць і перераховує свою зарплатню на погашення боргу перед державним “Ощадбанком”. Процес може зайняти 27 тисяч років. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.



“Падіння” “Дельта Банку” залишило по собі десятки мільярдів гривень боргів перед кредиторами і вкладниками. За інформацією правоохоронних органів, до самого “падіння” активно долучилися і колишній топ-менеджмент, і колишні власники. Сам Микола Лагун виїхав з України у 2015-му і повернувся аж навесні 2020-го. Весь цей час правоохоронці розслідували ситуацію з “Дельта Банком”. Восени минулого року Лагун і декілька його колишніх колег по банку отримали підозри в розтраті майна, далі ж суд обрав для Лагуна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.



Лагуну також було заборонено виїжджати з України, оскільки тільки один з персональних боргів Лагуна як колишнього поручителя “Дельта Банку” перед державним “Ощадбанком” становить орієнтовно 4.5 мільярди гривень (при цьому все арештоване майно банкіра, за інформацією генерального прокурора Ірини Венедіктової, коштує 790 мільйонів гривень).



Але у січні знімальна група Bihus.Info помітила Миколу Лагуна на виході з дорогого київського ресторану, де на колишнього банкіра очікував цілий натовп охоронців і кортеж з двох автомобілів. Це спостереження не корелює з заявленим у судах загальним станом справ у Лагуна, тож журналісти взялися вивчити ситуацію детальніше.



Виявилося, що наприкінці листопада – в момент, коли запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще діяв – Печерський райсуд Києва дозволив Лагуну виїжджати з України. Підстав для цього було декілька. Перша – Лагун нібито є стороною чи свідком в низці судових справ у Білорусі та Великобританії, а отже йому необхідно бути присутнім на закордонних засіданнях. Друга – Лагун нібито робить все можливе для виплати “Ощадбанку” свого боргу. Так, за інформацією з судового реєстру, Микола Лагун влітку 2021-го влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею, 100% якої, за його ж заявою, повинні йти в рахунок погашення боргу. Журналісти з’ясували, що йдеться про зарплатню у 14 тисяч гривень на місяць. Відповідно, борг у розмірі 4.5 мільярди гривень банкір такими темпами буде виплачувати орієнтовно 27 тисяч років.



Вже в грудні судді відмовилися продовжувати для Лагуна домашній арешт і обмежилися особистим зобов’язанням, яке тепер ніяк не обмежує банкіра у пересуванні.



У січні член правління “Ощадбанку” Арсен Мілютін у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” згадував про цей епізод. За словами Мілютіна, Лагун вже не вперше намагається зняти заборону на виїзд з України, але досі банку і держвиконавцям через суди вдавалося успішно це оскаржувати. Також член правління “Ощадбанку” наголошує на тому, що якісь приховані активи у Миколи Лагуна точно є, але це вкрай складно довести. Власне, слова Мілютіна і підтверджуються спостереженням журналістів, адже колишній власник “Дельта Банку” із нібито зарплатнею у 14 тисяч гривень на місяць якимось чином продовжує користуватися послугами численної охорони і кортежу.

