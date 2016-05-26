Дельта Банк - БАНКРОТ

Hotab написав:Kripo , это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?
по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.
"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
Hotab написав:Kripo , это приятно. Зло должно быть наказано. Но что это даст поорельцам кроме морального удовлетворения?
по словам Самковской вкладчики понимают, что полностью они уже не вернут свои вклады, тем не менее все еще рассчитывает вернуть хотя бы часть из них.
"Даже с учетом активов, которые есть в залоге у НБУ, средств не хватит, но хотя бы 40-50% процентов вкладчики могут получить. Позади 4 года, таких тяжелых, не хочется думать, что вся эта борьба прошла зря", – говорит Самковская.
Активов сейчас осталось на 3 млрд.грн.По 3-й очереди осталось выплатить -7 млрд. грн. Какая можеть быть выплата по 4й очереди?????Какие 40-50 процентов,если на 3-ю очередь денег не хватает!!!
Печерский райсуд Киева отменил временное ограничение банкстеру Николаю Лагуну в праве выезда за пределы Украины. Соответствующая санкция была наложена постановлением Киевского апелляционного суда на срок до погашения долга перед Ощадбанком на сумму в 948 млн грн, $111,8 млн и €12,45 млн.
Суд отметил, что должником систематически осуществляется добровольное частичное погашение задолженности, что подтверждается копиями квитанций, приобщенных к материалам дела, и принимаются другие меры исполнения судебного решения.
По материалам дела, 23 июля 2021 года Лагун с целью погашения долга обратился к своему работодателю с заявлением относительно осуществления ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% в пользу Отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС МЮ Украины. 20 августа 2021 года он написал заявление относительно перечисления всей заработной платы на погашение долга.
Суд решил, что указанные действия опровергают утверждение о бездействии и уклонении от исполнения обязательств и подтверждают стремление должника предпринимать все возможные действия для выполнения решения суда, несмотря на «слишком большой долг».
По материалам дела, 23 июля 2021 года Лагун с целью погашения долга обратился к своему работодателю с заявлением относительно осуществления ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% в пользу Отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС МЮ Украины. 20 августа 2021 года он написал заявление относительно перечисления всей заработной платы на погашение долга.
Суд решил, что указанные действия опровергают утверждение о бездействии и уклонении от исполнения обязательств и подтверждают стремление должника предпринимать все возможные действия для выполнения решения суда, несмотря на «слишком большой долг».
Aps написав: На минималку что ли где-то оформился? )
Почти
Колишній власник збанкрутілого “Дельта Банку” виплачуватиме державі борг 27 тисяч років
Колишній мажоритарний власник збанкрутілого ще у 2015-му “Дельта Банку” Микола Лагун влаштувався економістом на приватну компанію зі ставкою у 14 тисяч гривень на місяць і перераховує свою зарплатню на погашення боргу перед державним “Ощадбанком”. Процес може зайняти 27 тисяч років. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.
“Падіння” “Дельта Банку” залишило по собі десятки мільярдів гривень боргів перед кредиторами і вкладниками. За інформацією правоохоронних органів, до самого “падіння” активно долучилися і колишній топ-менеджмент, і колишні власники. Сам Микола Лагун виїхав з України у 2015-му і повернувся аж навесні 2020-го. Весь цей час правоохоронці розслідували ситуацію з “Дельта Банком”. Восени минулого року Лагун і декілька його колишніх колег по банку отримали підозри в розтраті майна, далі ж суд обрав для Лагуна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.
Лагуну також було заборонено виїжджати з України, оскільки тільки один з персональних боргів Лагуна як колишнього поручителя “Дельта Банку” перед державним “Ощадбанком” становить орієнтовно 4.5 мільярди гривень (при цьому все арештоване майно банкіра, за інформацією генерального прокурора Ірини Венедіктової, коштує 790 мільйонів гривень).
Але у січні знімальна група Bihus.Info помітила Миколу Лагуна на виході з дорогого київського ресторану, де на колишнього банкіра очікував цілий натовп охоронців і кортеж з двох автомобілів. Це спостереження не корелює з заявленим у судах загальним станом справ у Лагуна, тож журналісти взялися вивчити ситуацію детальніше.
Виявилося, що наприкінці листопада – в момент, коли запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще діяв – Печерський райсуд Києва дозволив Лагуну виїжджати з України. Підстав для цього було декілька. Перша – Лагун нібито є стороною чи свідком в низці судових справ у Білорусі та Великобританії, а отже йому необхідно бути присутнім на закордонних засіданнях. Друга – Лагун нібито робить все можливе для виплати “Ощадбанку” свого боргу. Так, за інформацією з судового реєстру, Микола Лагун влітку 2021-го влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею, 100% якої, за його ж заявою, повинні йти в рахунок погашення боргу. Журналісти з’ясували, що йдеться про зарплатню у 14 тисяч гривень на місяць. Відповідно, борг у розмірі 4.5 мільярди гривень банкір такими темпами буде виплачувати орієнтовно 27 тисяч років.
Вже в грудні судді відмовилися продовжувати для Лагуна домашній арешт і обмежилися особистим зобов’язанням, яке тепер ніяк не обмежує банкіра у пересуванні.
У січні член правління “Ощадбанку” Арсен Мілютін у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” згадував про цей епізод. За словами Мілютіна, Лагун вже не вперше намагається зняти заборону на виїзд з України, але досі банку і держвиконавцям через суди вдавалося успішно це оскаржувати. Також член правління “Ощадбанку” наголошує на тому, що якісь приховані активи у Миколи Лагуна точно є, але це вкрай складно довести. Власне, слова Мілютіна і підтверджуються спостереженням журналістів, адже колишній власник “Дельта Банку” із нібито зарплатнею у 14 тисяч гривень на місяць якимось чином продовжує користуватися послугами численної охорони і кортежу.
9 червня 2022 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги Державної виконавчої служби та Ощадбанку на ухвалу Печерського райсуду Києва, якою було задоволено клопотання колишнього власника мажоритарного пакету Дельта Банку Миколи Лагуна та скасовано тимчасове обмеження його у праві виїзду за межі України.
Обмеження було накладене постановою Київського апеляційного суду від 02.12.2020 на строк до погашення Лагуном боргу перед Ощадбанком на суму 948 млн грн, $111,8 млн та 12,45 млн євро.
Київський апеляційний суд своєю постановою від 09.06.2022 виніс нове рішення, яким відмовив Лагуну в задоволенні заяви про скасування тимчасового обмеження в праві виїзду за межі України.
2006 року Микола Лагун заснував та очолив Дельта Банк зі статутним капіталом у $60 млн. У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) та Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). У жовтні 2015 року у Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та розпочали процедуру ліквідації. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн. 18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано. У грудні 2020 року суд заборонив Миколі Лагуну виїзд за кордон. У жовтні 2021 року Офіс генпрокурора спільно зі слідчими Нацполіції повідомили підозру колишньому власнику Дельта Банку у розтраті 1 млрд грн. 26 листопада Печерський районний суд скасував тимчасове обмеження Лагуну у праві виїзду за межі України.