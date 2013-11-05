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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4846484748484849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:00

Так лагуна выпустили за границу или нет?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 23:30

  newbie написав:Так лагуна выпустили за границу или нет?

Нет он под следствием!!👍
diplomnet
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Повідомлень: 1886
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
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  #<1 ... 4846484748484849
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