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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:00
Так лагуна выпустили за границу или нет?
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newbie
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Додано: Чет 16 бер, 2023 00:30
newbie написав:
Так лагуна выпустили за границу или нет?
Нет он под следствием!!👍
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:49
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Додано: Сер 09 сер, 2023 01:00
Кто был в 3й или 4й очереди, выдали деньги?
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Proofy
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:25
Proofy
Там остання новина, що "ліквідатор чаєс" матвієнко устал... (можливо мобілізували) і хфонд САМ БУДЕ займатися Дельтою. https://www.fg.gov.ua/articles/54623-og ... -bank.html
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:43
Proofy написав:
Кто был в 3й или 4й очереди, выдали деньги?
4-я не получил пока ничего.
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pfauter
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