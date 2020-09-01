Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?
От какой будет выше отдача по аренда / цена?
В каком районе лучше покупать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 тра, 2017 16:16
Покупка квартиры для сдачи в аренду
Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?
От какой будет выше отдача по аренда / цена?
В каком районе лучше покупать?
Додано: П'ят 19 тра, 2017 11:44
1. 1к и 2к. Есть разница в особенностях аренды.
2. 1к.
3. В Манхеттене, между 5-й и 7-й авеню.Шютка.
В Киеве - ни в каком. Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам - конкуренция будет такая, что хз кто это все и по какой цене будет снимать. На фоне свала среднего класса, старения населения, бешенной застройки экономновостроями (читай под аренду 70%, а остальные 30% уйдут с рынка аренды и будут жить в своем).
Если все-равно будете покупать, то покупайте в центре - амортизация будет такая-же как на затрещине, но ввиду центральной локации доходность будет выше. Или покупайте убитый хрущ и не вкладывая в начинку денег здавайте по минимальной цене - ввиду нулевой амортизации доходность будет выше, чем у новостроев с ценником 10+кгрн. Но хрущи в скором времени могут быть вытеснены с рынка экономновостроями, да и коммуналка в них будет отпугивать арендаторов.
Додано: П'ят 19 тра, 2017 11:58
Додано: П'ят 19 тра, 2017 12:46
Ответственно заявляю что информация с учётки rjkz - о "Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам" - ВРАНЬЁ.
1500-1700 инвестиционных сделок на первичке КРЖН в 2016 это не тот объём о котором можно говорить что "народ шо дурной скупает квартиры"
Додано: П'ят 19 тра, 2017 17:46
Здесь все форумчане могут видеть махинацию учетки ОП zahar_ .
По делу
е с начала 2016 года по состоянию на 1 июля 2016 года частными нотариусами было освидетельствовано 18016 договоров отчуждения недвижимого имущества. За данный период зарегистрировали 12568 договоров купли-продажи, из которых 9189 — квартир и жилых домов. Также было зарегистрировано 664 договора мены, из них 642 — квартир и жилых домов.
Частные нотариусы за I полугодие 2016 года зарегистрировали 3375 договоров дарения, 136 договоров пожизненного содержания, 2 договора пожертвования.
Источник: domik.ua
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только договоров дарения в 2 раза больше за 1й квартал 2016, чем по утверждению известного "свистуна", продаж за весь год.
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Сколько можно терпеть данную проплаченную учетку? Кода ее уже забанят?
Додано: Суб 20 тра, 2017 00:33
Додано: Чет 16 гру, 2021 23:03
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:53
Скільки комуналь 60 м2
M-A-X Приблизно 1500 грн за ВСЕ (електрика, опаленння+транспортування, вода +транспортування , утримання будинку, вивіз сміття, інтернет ). Обласний центр Зх. області, якщо що
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:59
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:03
Re: Покупка квартиры для сдачи в аренду
по части осбб в хрущах может даже ниже, в моем новострое с 1.01 подняли взнос с 4,5 до 9 грн/м2 обоснование дворник и уборщица не хотят убирать раз в неделю меньше чем за 8к тоже касается и бухгалтера, зарплата управителя 12к. Общий фонд оплаты труда 36к. Делим на 100 квартир, остальное Мелочи вывоз мусора, общая э/энергия , налоги.
Зато елочки с гирляндами по всей Территории. С другой стороны жэк дешево но не делает ничего.
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