Покупка квартиры для сдачи в аренду

Додано: П'ят 19 тра, 2017 11:44

M-A-X написав: Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?



От какой будет выше отдача по аренда / цена?



В каком районе лучше покупать? Сколько комнатные квартиры пользуются бОльшим спросом на аренду?От какой будет выше отдача по аренда / цена?В каком районе лучше покупать?

1. 1к и 2к. Есть разница в особенностях аренды.2. 1к.3. В Манхеттене, между 5-й и 7-й авеню.Шютка.В Киеве - ни в каком. Народ шо дурной скупает квартиры на замену депозитам - конкуренция будет такая, что хз кто это все и по какой цене будет снимать. На фоне свала среднего класса, старения населения, бешенной застройки экономновостроями (читай под аренду 70%, а остальные 30% уйдут с рынка аренды и будут жить в своем).Если все-равно будете покупать, то покупайте в центре - амортизация будет такая-же как на затрещине, но ввиду центральной локации доходность будет выше. Или покупайте убитый хрущ и не вкладывая в начинку денег здавайте по минимальной цене - ввиду нулевой амортизации доходность будет выше, чем у новостроев с ценником 10+кгрн. Но хрущи в скором времени могут быть вытеснены с рынка экономновостроями, да и коммуналка в них будет отпугивать арендаторов.