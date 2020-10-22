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Покупка квартиры для сдачи в аренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:31

А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 09:12

  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

План надійний як швейцарський годинник - нахєр нікому ти нічого не здаси за 25 тисяч у вишневому)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:38

  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:57

  Frant написав:
  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

Ви в школі учитесь, в 5-му класі?

То був невдалий жарт... 😏
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 20:26

  Frant написав:
  M-A-X написав:А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?

Ви в школі учитесь, в 5-му класі?

Мабуть мамкін інвестор знає секрет безсмертя щоб відбити інвестицію - фактурами надивився)
cherchiltank
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