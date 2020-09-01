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Покупка квартиры
для сдачи в аренду

Покупка квартиры для сдачи в аренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:53

  UA написав:Зайві гроші жмуть гаманець
І такі "інвестори" в квартири під аренду зараз майже всі.

Рентабельність оренди в К. - ніяка.
Буде ще гірше.
Крім того, на "вторинці" навєс житла, і він все більше. Значить, ціни посунуться вниз
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:10

Re: Покупка квартиры для сдачи в аренду

а кредиты по программе 7% для всех, это типа не для всех? Там как-то разыгрываются эти места по какому-то принципу?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:43

  Frant написав:Рентабельність оренди в К. - ніяка.

Где хорошая рентабельность? :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:11

UA мешкаю в 100 км від Києва. Приїхати не важко.
mann
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:13

Frant як це не для себе? Квартира моя буде,але поки жити там не планую. Щоб не стояла пуста- здам в оренду
mann
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