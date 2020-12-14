Не може такого бути.
Додано: Чет 04 гру, 2025 08:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:15
добудують супер міст і запустять супер метро Погрєби-Республіка і вжухххх
Додано: Чет 04 гру, 2025 10:27
Гадаю багато переселенців зі Сходу щоб 2 рази не бігати оберуть саме Ужгород.
Бо напряжонка у відносинах з москвою залишиться
За словами місцевих харків'яни вже багато набудували цікавих закладів.
Квартири здаються ще азіатам, у Києві вони майже зникли, а тут повно
І так ви знов надто пафосно написали про освіту, ІТ
Освіта деградує, перспективи ІТ під питанням
Та і удальонка все більше рулить.
Не тільки українські ухилянти працюють з дому
Бачу що американські колеги теж
боюсь що у київські офіси не скоро можно повернутися через суперечки щодо сценариїв мирного процесу, що потенційно можуть перерости у поножовщину , і не тільки словесну
Навіщо це скупчення висоток у Києві вже не зрозуміло
Ні науки, ні великих грошей тут вже не робиться
Є така річ - рейтинг глобальних міст, читати - пртоверезить
Якщо прогулятися від Либідської до Поштової то від ендорфінів може скластися враження що Київ центр світу, але факти, сухі цифри річ упряма (теж зверніть увагу на динаміку в часі)
Бетон , камон
Це що зі звіту товаришів Шелеста та Щербицького за підсумками 10 п'ятирічки на урочистому відкритті 25 з'їзду ЦК КП УРСР ?
Хоча б половина Бориспіля запрацювало після війни і то щастя
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 гру, 2025 11:30, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
якщо чесно, я був би обома руками за те шоп впо і понаїхи оминали «депресивний і безперспективний» Київ і їхали повз
оці товпи вічно усім невдоволених понаїхів (та й киян теж) давно задовбали, чим менше тут народу тим комфортніше життя
особисто мені ці товпи ніякого прибутку не приносять і лише заважають і дратують
але ж якби ж
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А причём тут прибыль от бомжпонаехов? Они же в Киеве не отремонтированые наконец то с 91года общаги забили.
У тебя ж простоев по коммерции нет? Значит они в тех офисах работают и ногти с причёсками делают на твоей территории.
То что беженцы пожирнее уехали за Збруч - согласен.
У нас остались те, которым не по карману однухи по 205куе ни купить, ни снять за 30000.
