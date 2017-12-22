Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 2930313233>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2017 15:45

Платите в киевском метро картами Monobank

Платите в киевском метро картами Monobank!
Мало того,что карта оснащена технологией бесконтактной оплаты Pay Pass, так еще можно получить кешбек, заплатив за проезд. Правда, всего лишь 2% и если у Вас выбрана категория "Путешествия".
Оказывается, поездка в киевском метро - это уже путешествие :)
Это обнаружил и озвучил на ветке Monobank форумчанин lov2108.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2017 18:43

Swift-перевод на карту "Альфабанка". Чем закончилось?

Вы делаете обычный Swift-перевод на карту "Альфабанка". Что из этого может получиться? Никогда не догадаетесь!

Прочитайте историю, которую изложил на ветке банка форумчанин ludyna. Я лично уже жду продолжения!
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 15:37

Cтоит ли покупать недвижимость именно сейчас

Cтоит ли покупать недвижимость именно сейчас

Этот вопрос несомненно волнует многих украинцев, прежде всего,молодежь. В статье, опубликованной на портале Finance.ua, подробно раскрываются реалии рынка недвижимости, и делается попытка ответить на этот злободневный вопрос.

Обсудить статью и высказать свое мнение можно на форуме:

https://forum.finance.ua/topic210918.html
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 16:05

Стоимость биткойна превысила 400 000 гривень

Стоимость криптовалюты биткойн превысила 400 000 гривень за одну монету. Об этом написал на ветке "Криптовалюты" ее создатель - форумчанин Искатель.

Стоимость биткойна в мире, как сообщил форумчанин Faceless, на некоторых биржах уже превысила 15000 долларов.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2017 17:05

Сбой по картам "Альфа-банка"

По картам платежной системы VISA "Альфа-банка" произошел сбой, в результате которого

VISA выставила повторно суммы в расчет. В результате чего, на счетах клиентов образовались двойные списания сумм.

Об этом сообщил представитель Альфа-банка на банковской ветке форума.

Карты платежной системы Mastercard, судя по всему, не пострадали. Впрочем, форумчанам-клиентам этого банка, наверно, не лишне проверить, что у них происходит.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 14:17

Вышла новая версия мобильного приложения от "Альфа-банка"

Сегодня обновился Альфа-Мобайл (2.1.1) и был приятно удидивлен: это появился чат и показывается рассрочка.


Об этом написал на ветке банка форумчанин Alexon.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:38

MCC-категории появились в приложении Monobank

Залили МСС категорий в приложение. Меню кеш-бек кнопка в верхнем правом углу "і"


Об этом сообщил форумчанин BBC.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 10:47

Рынок сельхозземель - мировой опыт

О том, что в Украине надо ввести свободную продажу земли, говорят уже давно. Некоторые приписывают МВФ это требование, а оппозиционные депутаты периодически продвигают мораторий на продажу сельхозземель.

А как с этим обстоит дело в мире? Крайне интересное и познавательное сообщение на эту тему сделал форумчанин slavek:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4235782#p4235782
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 15:40

Минимальная зарплата - 4100 грн

Президент Петр Порошенко анонсировал возможное повышение минимальной зарплаты в следующем году до 4100 грн. Об этом говорится в статье "Минимальная зарплата 4100 грн? Кто же против!", опубликованной на портале Finance.ua.

На форуме уже обсуждают эту инициативу, присоединяйтесь:
https://forum.finance.ua/topic211037.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 17:51

Какие карты лучше для работы с криптобиржами

Очень интересную информацию о том, какие банковские карты лучше использовать при работе с криптобиржами, опубликовал форумчанин Sergo со ссылкой на рекомендации от украинской криптовалютной биржи KUNA.
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