Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:16
12 та 13 травня для українців буде проведено масштабну онлайн конференцію «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла», що охопить усі фінансові та соціальні питання воєнного часу від оформлення трудових відносин з українськими та іноземними роботодавцями до ефективних капіталовкладень, що допоможуть вам задрейфувати у буремному фінансовому вихорі сьогодення.
Участь в конференції є символічно платною зі зручними варіантами участі; а частину зібраних коштів буде направлено на підтримку наших славних героїв — Збройні сили України!
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Додано: Чет 26 тра, 2022 09:54
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:28
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Аби знайти відповіді на складні валютні питання ми залучили найкращих експертів та аналітиків аудиторсько-консалтингових компаній. Саме вони допоможуть учасникам Форуму розібратися у реальній ситуації на валютному ринку: спікери від НБУ розкажуть щодо курсу валюти та облікової ставки, а експерти дадуть свої прогнози та поради щодо валютних операцій.
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