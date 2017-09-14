|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 22 січ, 2026 00:36
Water написав: fler написав:
Куди ви пропонуєте повертатись, наприклад, тим, у кого розбомблене житло чи окупований нас.пункт? Окрема тема - діти, які вже кілька років навчаються за кордоном, вивчили іноземну мову та соціалізувалися.
Я чуть з кроваті нє упала. (с) анекдот
З яких пір до вас це почало доходить?
Ви ж розповідали шо повернуться всі і почнуть потужно смажить шашлики.
Зараз Польща як передасть генератори в Київ, потужність додасться
