у нас завтра днем 1,5 часа свет будет. За сутки-5,5. Предполагаю что дальше будет ухудшение- получив очередной отказ , х... добьет к чертям всю энергетику,а февраль теплым я не помню никогда,даже когда был плюс в январе.
Енергетики розробили низку технічних рішень, які в найближчі дні дозволять у Києві перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – про це повідомив міністр енергетики
это больше или меньше будет отключений? 1 час в сутки тоже жестко и прогнозируемо.
У ЖК «Британіка» в Ірпені виникли системні проблеми з електропостачанням
Під час особистого прийому громадян перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський розглянув (https://t.me/pashchinskiy/2570) звернення мешканців житлового комплексу «Британіка» на вулиці Полтавській (будинки №31Н та №27Д).
За словами жителів, квартири залишаються без світла навіть у години, коли електроенергія подається за графіком ДТЕК. Причина — перевантаження електромережі та спрацювання автоматичних вимикачів. Така ситуація, зазначають мешканці, є постійною.
Люди вважають, що проблема виникла через занижену потужність електромережі на етапі будівництва житлового комплексу. Забудовник, за їхніми словами, обіцяв збільшити потужність, однак цього досі не зробив.
« цього приводу попросив мешканців направити офіційне звернення до міської ради. Беру питання під особистий контроль: буду спілкуватися із забудовником», — зазначив Пащинський.