Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:28

Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед.

FinTech Ukraine 2022
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:46

Запрошуємо на вебінар Крипто- фондова синхронізація. Який прогноз?
Поспішайте! Початок о 12.00
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:44

Шановні форумчани!
Нагадуємо про Академію Мінфіна, яка має 5 онлайн-курсів, що допоможуть розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень вашої фінансової грамотності.
Пишіть до Служби турботи Академії, вказуйте промо-код «Finance» і отримуйте безкоштовно корисні матеріали по інвестуванню.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:49

Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех

Запрошуємо!

Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 14:43

Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех

Шановні форумчани, нагадуємо вже 18 листопада в Києві, в живому офлайн форматі пройде конференція FinTech Ukraine 2022.
Поспішайте долучитися!

Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:24

Шановні форумчани!
Нагадуємо про Академію Мінфіна, яка має 5 онлайн-курсів, що допоможуть розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень вашої фінансової грамотності.
Пишіть до Служби турботи Академії, вказуйте промо-код «Finance» і отримуйте безкоштовно корисні матеріали по інвестуванню.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:23

«Чорна п’ятниця» на «Мінфіні»: скористайтеся святковими промокодами та заробіть більше на депозиті
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:41

10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора .
«Жити на відсотки»

Промо-код на знижку 10%: FinanceFGV
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:20

Академія Мінфін разом з Олексієм Козирєвим підготувала інтенсивний курс “Антикризові інвестиції”, де ви за декілька днів навчитесь керувати своїми особистими фінансами, зможете створити свій фінансовий план і отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестування під час війни.

Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
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  #<1 ... 60616263
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