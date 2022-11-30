Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:28
Запрошуємо поринути разом з нами у світ технологічної революції. Долучитися до лідерів екосистеми фінтех за напрямками цифрової трансформації, платежів, блокчейну та регуляторних технологій, які рухають галузь фінансових технологій вперед.
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:46
Запрошуємо на вебінар
Поспішайте! Початок о 12.00
Додано: Чет 03 лис, 2022 13:44
Шановні форумчани!
Нагадуємо про
Пишіть до
Додано: Чет 03 лис, 2022 14:49
Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех
Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT
Додано: Чет 17 лис, 2022 14:43
Конференція FinTech Ukraine 2022. Жива зустріч лідерів екосистеми фінтех
Шановні форумчани, нагадуємо вже 18 листопада в Києві, в живому офлайн форматі пройде конференція FinTech Ukraine 2022.
Діє знижка 10% за промо-кодом: FinanceFT
Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:24
Шановні форумчани!
Нагадуємо про
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:23
Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:41
10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора .
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Додано: Сер 30 лис, 2022 18:20
Академія Мінфін разом з Олексієм Козирєвим підготувала інтенсивний курс “Антикризові інвестиції”, де ви за декілька днів навчитесь керувати своїми особистими фінансами, зможете створити свій фінансовий план і отримаєте актуальну інформацію про можливості для інвестування під час війни.
Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
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