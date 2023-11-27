Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: П'ят 29 вер, 2023 11:58

Нагадуємо, що вже завтра Ви можете взяти участь в конференції “Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій” і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів - биком чи ведмедем?

Деталі та реєстрація на конференцію за посиланням, а з промо-кодом FinanceBM отримайте знижку 10% 
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 12:12

Нагадуємо, що стартував проєкт «Плекаємо своє» для підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень.

Заявки на участь приймаються до 25 жовтня 2023 року.

Ознайомитися з деталями проєкту можна за посиланням
Якщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 жов, 2023 15:20

Будинки майбутнього: з грибної цегли, мушель та коноплі. Міста на воді. Летючі будинки на Венері
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 12:27

Проєкт «Плекаємо своє» для підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень.

Заявки на участь продовжили та приймаються до 27 листопада 2023

Ознайомитися з деталями проєкту можна за посиланням
Якщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:40

Надійні та швидкі
Як війна гартує український фінтех-ринок
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 16:17

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Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 12:50

У пошуку оптимальних депозитів цього місяця? Тоді ви звернулись за адресою
Найбільш привабливі депозити листопада 2023 року
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 15:04

Вже 18 листопада!

Як розподілити свої кошти, щоб не боятися криз та інфляції? Головне правило інвестування говорить “диверсифікуй і молись.” Якщо ви не бажаєте покластись на примхи долі, а прагнете виробити системний підхід в інвестуванні, який забезпечить стабільне проходження будь-яких криз, то встигніть забронювати останні квитки на конференцію
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:33

Продовжуємо розігрівати наші депозити: до кінця акції залишилось 20 днів
Ірина_
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