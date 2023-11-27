Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Деталі та реєстрація на конференцію
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Додано: П'ят 29 вер, 2023 11:58
Нагадуємо, що вже завтра Ви можете взяти участь в конференції “Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій” і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів - биком чи ведмедем?
Деталі та реєстрація на конференцію
Додано: Сер 18 жов, 2023 12:12
Нагадуємо, що стартував проєкт «Плекаємо своє» для підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень.
Заявки на участь приймаються до 25 жовтня 2023 року.
Ознайомитися з деталями проєкту можна
Якщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь.
Додано: П'ят 20 жов, 2023 15:20
Додано: Вів 24 жов, 2023 12:27
Проєкт «Плекаємо своє» для підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень.
Заявки на участь продовжили та приймаються до 27 листопада 2023
Ознайомитися з деталями проєкту можна
Якщо маєте знайомих підприємців, поділіться дописом та порадьте відправити заявку на участь.
Додано: Вів 31 жов, 2023 13:40
Додано: Вів 07 лис, 2023 16:17
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Додано: П'ят 10 лис, 2023 12:50
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Додано: Чет 16 лис, 2023 15:04
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:33
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