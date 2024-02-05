Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:00

Марафон «Інвестування в ETFs»

Почніть інвестувати у січні аби мати 12 повних місяців прибутковості!
Перейти до марафону
Ірина_
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Повідомлень: 3880
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:54

FinYear 2024

Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!
Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.

FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!

Квитки доступні за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 14.09.13
Подякував: 960 раз.
Подякували: 1950 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
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