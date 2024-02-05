Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

|
|
|
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:00
Марафон «Інвестування в ETFs»
Почніть інвестувати у січні аби мати 12 повних місяців прибутковості!
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:54
FinYear 2024
Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!
Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.
FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!
Квитки доступні
|