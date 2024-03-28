Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:00

Марафон «Інвестування в ETFs»

Почніть інвестувати у січні аби мати 12 повних місяців прибутковості!
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:54

FinYear 2024

Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!
Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.

FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!

Квитки доступні за посиланням

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:10

Хвилинку уваги, форумчани!

Finance.ua проводить коротке опитування, щоб з’ясувати чинники, які впливають на рішення людей оформити депозит в умовах війни та економічної нестабільності.
Ваші відповіді допоможуть банкам забезпечити вкладникам більшу впевненість та гарантувати безпеку.

Запрошуємо пройти опитування

Це займе всього 3 хв!

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів: 1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:41

Запрошуємо до обговорення теми:

Як використовувати ШІ для бізнесу? Які інструменти на базі ШІ можуть бути найбільш корисними для бізнесу?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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