Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.
Если записывать в терминах НКУ, то через день после такой покупки у владельца этих бумаг образуется купонный доход на всю сумму купона и налоговое обязательство с этой суммы (на корпоблигациях - 23%). Также при этом у него возникает нереализованный инвестубыток на почти такую же сумму по модулю, который можно зафиксировать в т.ч. и в налоговой отчётности, если в этот момент бумаги продать. Но это разные коды в справке.