Boundless написав: По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків

Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.



Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.

Если записывать в терминах НКУ, то через день после такой покупки у владельца этих бумаг образуется купонный доход на всю сумму купона и налоговое обязательство с этой суммы (на корпоблигациях - 23%). Также при этом у него возникает нереализованный инвестубыток на почти такую же сумму по модулю, который можно зафиксировать в т.ч. и в налоговой отчётности, если в этот момент бумаги продать. Но это разные коды в справке.

