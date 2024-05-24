Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:00

Марафон «Інвестування в ETFs»

Почніть інвестувати у січні аби мати 12 повних місяців прибутковості!
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:54

FinYear 2024

Запрошуємо всіх приєднатися до FinYear 2024!
Дізнаєтеся про регулювання небанківських фінансових компаній з 2024 року.
Поглибите знання про цифрові рішення, які допоможуть функціонувати у сучасних умовах.
Обговорите варіанти розвитку клієнтської бази та її монетизації.
Зможете зустріти представників НБУ та видатних фінансових експертів.

FinYear - це можливість отримати відповіді від тих, хто розуміє фінанси в деталях!

Квитки доступні за посиланням

Промо-код на знижку 10% - FINANCE_FY
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:10

Хвилинку уваги, форумчани!

Finance.ua проводить коротке опитування, щоб з’ясувати чинники, які впливають на рішення людей оформити депозит в умовах війни та економічної нестабільності.
Ваші відповіді допоможуть банкам забезпечити вкладникам більшу впевненість та гарантувати безпеку.

Запрошуємо пройти опитування

Це займе всього 3 хв!

Кожен учасник отримає промокод.

Застосуйте його під час оформлення заявки на Бонус до депозиту до 31.03.2024 — і автоматично беріть участь у розіграші грошових призів: 1000 грн (1 приз), 500 грн (4 призи).
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:41

Запрошуємо до обговорення теми:

Як використовувати ШІ для бізнесу? Які інструменти на базі ШІ можуть бути найбільш корисними для бізнесу?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:46

Що спільного між відомим світовим виробником холодильного обладнання, вінницьким заводом «Грін Кул», та львівською ІТ-компанією Lemberg Solutions? Обидва підприємства активно працюють з іноземними замовниками і щомісяця продають та купують чимало валюти. І обидва використовують для цього «Торгову платформу» — сервіс Приватбанку, що дає змогу бізнесу вигідно обмінювати валюту. «Мінфін» з‘ясував, як саме працює платформа і чому подобається клієнтам банку.

«Заощаджуємо від $3000 на місяць» та «ефективніше використовуємо кошти»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 18:54

Кіберклуби 2.0: Як компʼютерні клуби знову завойовують ринок України. Досвід мережі CYBERION
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:04

🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.

Чому варто подати заявку?

💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.
😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.
📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.

Як взяти участь?

✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.
✔️ заповнити заявку за посиланням до 26 травня включно.

До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.

👉 Не пропустіть свій шанс стати зіркою фінансового блогінгу!

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