Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:44

Шановні форумчани! 👋

Для тих, хто багато чув про переваги інвестування в ОВДП, але на практиці ще не вивчив алгоритм використання цього інструменту — у пригоді стане курс від Академії Мінфін.

За 21 день ви навчитеся відбирати облігації, розраховувати дохідність та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з різного типу облігацій.

Автором курсу є Михайло Пацан, керуючий активами, інвестор, співзасновник WOTAN, одного з перших проєктів з управління інвестиціями на основі ШІ.

📚 Не відкладайте свій фінансовий успіх на потім — отримайте безплатний урок та почніть заробляти вже під час навчання
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:44

💼 Шукаєте варіант для старту в інвестуванні з невеликим порогом входу? Дізнайтесь більше про ETF-фонди.
Ось їх основні переваги:
🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох.
🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку.
🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті.
Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля.
👉 Реєструйтесь на 8-денний онлайн-марафон від Академії Мінфін
Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:27

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