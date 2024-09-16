Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Для тих, хто багато чув про переваги інвестування в ОВДП, але на практиці ще не вивчив алгоритм використання цього інструменту — у пригоді стане курс від Академії Мінфін.
За 21 день ви навчитеся відбирати облігації, розраховувати дохідність та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з різного типу облігацій.
Автором курсу є Михайло Пацан, керуючий активами, інвестор, співзасновник WOTAN, одного з перших проєктів з управління інвестиціями на основі ШІ.
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