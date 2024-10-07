Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 10:44

Шановні форумчани! 👋

Для тих, хто багато чув про переваги інвестування в ОВДП, але на практиці ще не вивчив алгоритм використання цього інструменту — у пригоді стане курс від Академії Мінфін.

За 21 день ви навчитеся відбирати облігації, розраховувати дохідність та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з різного типу облігацій.

Автором курсу є Михайло Пацан, керуючий активами, інвестор, співзасновник WOTAN, одного з перших проєктів з управління інвестиціями на основі ШІ.

📚 Не відкладайте свій фінансовий успіх на потім — отримайте безплатний урок та почніть заробляти вже під час навчання
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:44

💼 Шукаєте варіант для старту в інвестуванні з невеликим порогом входу? Дізнайтесь більше про ETF-фонди.
Ось їх основні переваги:
🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох.
🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку.
🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті.
Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля.
👉 Реєструйтесь на 8-денний онлайн-марафон від Академії Мінфін
Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:27

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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:52

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:01

🙌 Як навчитися відпочивати: що робити, щоб відновити свій внутрішній ресурс?

Finance.ua розібралися в цьому питанні, щоб допомогти навчитися правильно відпочивати та зібрали ТОП-6 дієвих порад

Читайте, застосовуйте в житті та діліться з близькими 😎
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:49

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як купити акції іноземних компаній в Україні у 2024 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:18

Конференція ROMI

Друзі-форумчани! 🖐

Цьогоріч на ROMI обговоримо, зокрема, маркетинг фінансових послуг. Які стратегії є найдієвішими для залучення клієнтів та підвищення їх лояльності? У дискусії візьмуть участь керівники банків, страхових компаній та лідери сфери кредитування:

🔻 Марина Авдєєва, co-founder «Арсенал Страхування»
🔻 Гела Слюсарчук, CBDO PSP Platon
🔻 Сергій Грабчак, директор з маркетингу Ощадбанку
🔻 Серафима Оліна (Нехода), директор департаменту маркетингу та продажу Moneyveo

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За ініціативою newage. та за підтримки «Мінфіну» на івенті паралельно буде проводитись 2-й потік. У його межах спікери розглянуть топові інструменти для запуску й оптимізації реклами в GMP.

📆 КОЛИ: 4 жовтня
🎤 ФОРМАТ: офлайн та онлайн
📍 ДЕ: Chamber Plaza, Київ (на локації є укриття)

🎫 Квитки доступні за тел.: (066) 408 88 66 або
на сайті
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:02

Друзі-форумчани!✌️

Раді представити вам новий курс від Академії Мінфін. Він стане справжнім трампліном для тих, хто нещодавно зацікавився темою інвестицій і хоче детально у всьому розібратися та підготуватися до своїх перших інвестиційних рішень.

Курс містить структуровану інформацію про те, як навчитись грамотно управляти особистими фінансами, як скласти фінансовий план та в чому він допоможе, які інструменти можуть забезпечувати інвестору безперервний дохід тощо.

👩‍💼Авторка курсу:
Аліна Шух — фінансова радниця, інвесторка, COO в Smart Family Office.

📚Формат навчання:
15 коротких лекцій у записі (по 15-20 хв.) та домашні завдання.
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Дізнайтесь більше та приєднуйтесь за посиланням
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 10:13

Друзі-форумчани!

Якщо вам до смаку японська кухня — ловіть можливість виграти один з 20 сертифікатів до популярної мережі «Євразія» у розіграші від сайту «Мінфін».
Запросіть на вечерю колегу чи друга й проведіть час приємно без зайвих витрат. Що два тижні буде 5 переможців, тож поспішайте випробувати свою удачу.

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Як взяти участь?

1️⃣ Підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у вайбері та/або телеграмі та автоматично станьте учасником
2️⃣ Стежте за новинами в наших соцмережах і чатботах — шукайте себе в списках переможців.

Розіграш триватиме з 7 жовтня до 1 грудня 2024 року включно.

Детальніше за посиланням
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