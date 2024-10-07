Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

💼 Шукаєте варіант для старту в інвестуванні з невеликим порогом входу? Дізнайтесь більше про ETF-фонди. Ось їх основні переваги: 🔶 На відміну від інших видів інвестицій, ETF дають змогу розпочати з невеликих сум, що робить їх доступними й цікавими для багатьох. 🔶 Для початківців вони є хорошою альтернативою акціям на фондовому ринку. 🔶 Історична дохідність ETF-фондів може складати у середньому до 15% річних у валюті. Дізнайтесь як цей фінансовий інструмент можна використати для інвестування та диверсифікації портфеля. 👉 Реєструйтесь на 8-денний онлайн-марафон від Академії Мінфін Спікери: Пилип Олійник — професійний інвестор, має досвід трейдингу та інвестування з 2015 року, його спеціалізація фондовий ринок. Михайло Серюга — експерт Академії Мінфін у галузі фінграмотності, інвестицій у фондовий ринок та ринок криптовалюти.
🙌 Як навчитися відпочивати: що робити, щоб відновити свій внутрішній ресурс?
Finance.ua розібралися в цьому питанні, щоб допомогти навчитися правильно відпочивати та зібрали ТОП-6 дієвих порад
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Цьогоріч на ROMI обговоримо, зокрема, маркетинг фінансових послуг. Які стратегії є найдієвішими для залучення клієнтів та підвищення їх лояльності? У дискусії візьмуть участь керівники банків, страхових компаній та лідери сфери кредитування:
🔻 Марина Авдєєва, co-founder «Арсенал Страхування» 🔻 Гела Слюсарчук, CBDO PSP Platon 🔻 Сергій Грабчак, директор з маркетингу Ощадбанку 🔻 Серафима Оліна (Нехода), директор департаменту маркетингу та продажу Moneyveo
За ініціативою newage. та за підтримки «Мінфіну» на івенті паралельно буде проводитись 2-й потік. У його межах спікери розглянуть топові інструменти для запуску й оптимізації реклами в GMP.
📆 КОЛИ: 4 жовтня 🎤 ФОРМАТ: офлайн та онлайн 📍 ДЕ: Chamber Plaza, Київ (на локації є укриття)
🎫 Квитки доступні за тел.: (066) 408 88 66 або на сайті
Раді представити вам новий курс від Академії Мінфін. Він стане справжнім трампліном для тих, хто нещодавно зацікавився темою інвестицій і хоче детально у всьому розібратися та підготуватися до своїх перших інвестиційних рішень.
Курс містить структуровану інформацію про те, як навчитись грамотно управляти особистими фінансами, як скласти фінансовий план та в чому він допоможе, які інструменти можуть забезпечувати інвестору безперервний дохід тощо.
👩💼Авторка курсу: Аліна Шух — фінансова радниця, інвесторка, COO в Smart Family Office.
📚Формат навчання: 15 коротких лекцій у записі (по 15-20 хв.) та домашні завдання.
Якщо вам до смаку японська кухня — ловіть можливість виграти один з 20 сертифікатів до популярної мережі «Євразія» у розіграші від сайту «Мінфін». Запросіть на вечерю колегу чи друга й проведіть час приємно без зайвих витрат. Що два тижні буде 5 переможців, тож поспішайте випробувати свою удачу.
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Розіграш триватиме з 7 жовтня до 1 грудня 2024 року включно.