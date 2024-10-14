Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:09

Шановні форумчани!

Запрошуємо вас на щорічну конференцію «Жити на відсотки».
КОЛИ: 9 листопада (субота)
МІСЦЕ: Chamber Plaza (Київ)
ФОРМАТ: офлайн та онлайн

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Обговоримо:

✅ фондовий ринок – ключові тренди та ризики;
✅ криптовалюту – можливості та нові виклики;
✅ земельний ринок – як зберегти та примножити капітал;
✅ нерухомість – чи варто вкладати в умовах невизначеності;
✅ венчурні інвестиції – де шукати перспективні стартапи.

20+ спікерів серед яких: Григорій Кукуруза, Ерік Найман, Іван Компан, Олена Малєнкова, Олександр Колб, Артем Щербина, Михайло Пацан та інші.

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:44

Сонячні та вітряні електростанції: чи вигідно зараз інвестувати
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4456
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1983 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67686970
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