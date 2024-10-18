Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:09

Шановні форумчани!

Запрошуємо вас на щорічну конференцію «Жити на відсотки».
КОЛИ: 9 листопада (субота)
МІСЦЕ: Chamber Plaza (Київ)
ФОРМАТ: офлайн та онлайн

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Обговоримо:

✅ фондовий ринок – ключові тренди та ризики;
✅ криптовалюту – можливості та нові виклики;
✅ земельний ринок – як зберегти та примножити капітал;
✅ нерухомість – чи варто вкладати в умовах невизначеності;
✅ венчурні інвестиції – де шукати перспективні стартапи.

20+ спікерів серед яких: Григорій Кукуруза, Ерік Найман, Іван Компан, Олена Малєнкова, Олександр Колб, Артем Щербина, Михайло Пацан та інші.

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🔗 Реєструйтеся на сайті або 📞 38 (066) 408 88 66
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:44

Сонячні та вітряні електростанції: чи вигідно зараз інвестувати
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1986 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:30

Шановні учасники форуму!

Маємо чудову новину – конференція «Жити на відсотки» оголошує Розіграш подарункових сертифікатів від ресторану Євразія! 🎉
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Чому варто взяти участь в розіграші сертифікатів?

Бо в ресторані Євразія ви можете спробувати японську та європейську кухню.
Бо сніданок, обід або вечеря з друзями чи сім’єю завжди насичує приємними спогадами.
Та ще це чудовий спосіб зняти стрес та насолодитися моментом.

👉 Щоб стати учасником розіграшу залиште коментар, де напишіть, яку тему хотіли б обговорити на конференції «Жити на відсотки» (фондовий ринок, нерухомість тощо).
💬 Коментарі приймаються до 24 жовтня включно. 10 переможців ми виберемо за допомогою рандомайзера, а результати оголосимо 25 жовтня.

Сподіваємося побачити вас на конференції та в розіграші! 🙌
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:38

Шановні форумчани!

Пропонуємо Вашій увазі
новий
сервіс з обміну криптовалют на Мінфіні

Даний сервіс пропонує:

🔸Можливість порівняти курси криптовалют одна до одної, а також до фіатних валют.

🔸Можливість обміняти криптовалюту онлайн. У розділі є прямі переходи на сайти
криптообмінників, які працюють в автоматичному (без присутності людини) або
напівавтоматичному режимі.

При натисканні на назві криптообмінника Ви можете перейти на окрему сторінку з
графіком роботи, даними про соц.мережі, через які контактує обмінник, та маєте
можливість залишити відгук про нього.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 14.09.13
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  #<1 ... 67686970
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