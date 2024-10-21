Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:09

Шановні форумчани!

Запрошуємо вас на щорічну конференцію «Жити на відсотки».
КОЛИ: 9 листопада (субота)
МІСЦЕ: Chamber Plaza (Київ)
ФОРМАТ: офлайн та онлайн

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Обговоримо:

✅ фондовий ринок – ключові тренди та ризики;
✅ криптовалюту – можливості та нові виклики;
✅ земельний ринок – як зберегти та примножити капітал;
✅ нерухомість – чи варто вкладати в умовах невизначеності;
✅ венчурні інвестиції – де шукати перспективні стартапи.

20+ спікерів серед яких: Григорій Кукуруза, Ерік Найман, Іван Компан, Олена Малєнкова, Олександр Колб, Артем Щербина, Михайло Пацан та інші.

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:44

Сонячні та вітряні електростанції: чи вигідно зараз інвестувати
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:38

Шановні форумчани!

Пропонуємо Вашій увазі
новий
сервіс з обміну криптовалют на Мінфіні

Даний сервіс пропонує:

🔸Можливість порівняти курси криптовалют одна до одної, а також до фіатних валют.

🔸Можливість обміняти криптовалюту онлайн. У розділі є прямі переходи на сайти
криптообмінників, які працюють в автоматичному (без присутності людини) або
напівавтоматичному режимі.

При натисканні на назві криптообмінника Ви можете перейти на окрему сторінку з
графіком роботи, даними про соц.мережі, через які контактує обмінник, та маєте
можливість залишити відгук про нього.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:00

Друзі-форумчани!

Програма «Бонус до депозиту» та мережа ресторанів «Євразія» об’єдналися, щоб потішити вас смачненьким 🍣

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З 7 жовтня до 1 грудня маєте нагоду виграти один з 20 СЕРТИФІКАТІВ на вечерю у «Євразії». Що два тижні буде 5 переможців, тож поспішайте використати всі шанси на виграш.

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