RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:09

Шановні форумчани!

Запрошуємо вас на щорічну конференцію «Жити на відсотки».
КОЛИ: 9 листопада (субота)
МІСЦЕ: Chamber Plaza (Київ)
ФОРМАТ: офлайн та онлайн

Зображення

Обговоримо:

✅ фондовий ринок – ключові тренди та ризики;
✅ криптовалюту – можливості та нові виклики;
✅ земельний ринок – як зберегти та примножити капітал;
✅ нерухомість – чи варто вкладати в умовах невизначеності;
✅ венчурні інвестиції – де шукати перспективні стартапи.

20+ спікерів серед яких: Григорій Кукуруза, Ерік Найман, Іван Компан, Олена Малєнкова, Олександр Колб, Артем Щербина, Михайло Пацан та інші.

Зображення

🔗 Реєструйтеся на сайті або 📞 38 (066) 408 88 66
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:44

Сонячні та вітряні електростанції: чи вигідно зараз інвестувати
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 10:38

Шановні форумчани!

Пропонуємо Вашій увазі
новий
сервіс з обміну криптовалют на Мінфіні

Даний сервіс пропонує:

🔸Можливість порівняти курси криптовалют одна до одної, а також до фіатних валют.

🔸Можливість обміняти криптовалюту онлайн. У розділі є прямі переходи на сайти
криптообмінників, які працюють в автоматичному (без присутності людини) або
напівавтоматичному режимі.

При натисканні на назві криптообмінника Ви можете перейти на окрему сторінку з
графіком роботи, даними про соц.мережі, через які контактує обмінник, та маєте
можливість залишити відгук про нього.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 12:00

Друзі-форумчани!

Програма «Бонус до депозиту» та мережа ресторанів «Євразія» об’єдналися, щоб потішити вас смачненьким 🍣

Зображення

З 7 жовтня до 1 грудня маєте нагоду виграти один з 20 СЕРТИФІКАТІВ на вечерю у «Євразії». Що два тижні буде 5 переможців, тож поспішайте використати всі шанси на виграш.

👉 Умова розіграшу єдина: підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у телеграмі та/або вайбері.

Детальніше за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:18

Вітаємо, форумчани!

Та нагадуємо про можливість виграти один з 10 сертифікатів до ресторану «Євразія»! Не зволікайте — розіграш триває до 24 жовтня.

Зображення

Отримайте привід для зустрічі з тими, хто поділяє ваш інтерес до інвестицій.
Проведіть час за продуктивною розмовою та плануйте разом фінансові успіхи.

І не забудьте включити до планів участь у щорічній конференції «Жити на відсотки» 🤝

🔗 Детальні умови участі
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 08:56

Шановні форумчани!

Академія Мінфін пропонує випробуй Фортуну.🎯

З 23 по 31 жовтня 2024 року крутіть Колесо на сайті Академії, щоб спробувати виграти:

✔️ знижки до -40% на онлайн-курси Академії
✔️ 10 квитків на офлайн-конференцію «Жити на відсотки»
✔️ 10 сертифікатів на 500 грн для ресторанів «Євразія»
✔️ 10 промокодів на +250 грн додатково до вашого депозиту

Зображення

Умови прості:

1️⃣ У кожного учасника є шанс на один оберт Колеса Фортуни.
2️⃣ Запрошуйте друзів до участі – чим більше друзів, тим більше шансів на виграш!

Не зволікайте! Тому що є лише тиждень, щоб спробувати свою удачу. Це можливість почати інвестиції у себе та почати інвестувати з маленького кроку!

👉 Детальніше про акцію
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 13:46

Українці почали втрачати інтерес до банківських депозитів. Які інструменти для інвестування можуть бути нині привабливими? Як варіант, можна розглянути валютні ОВДП або придбання банківського золота. Обидва варіанти мають і свої плюси, і свої мінуси. Finance.ua ретельно вивчив кожну складову.

Валютні ОВДП чи золото: що вигідніше сьогодні
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:55

Друзі-форумчани!

💫 Святкуйте Геловін в атмосфері тепла та затишку — в ресторані «Євразія». А всі страхи й переживання хоча б на вечір залиште за дверима.

Зображення

Саме зараз у вас є така нагода. Беріть участь у розіграші від програми «Бонус до депозиту» та виграйте 1 з 20 сертифікатів до «Євразії».

👉 Щоб автоматично взяти участь, виконайте одну просту дію — підпишіться на чатботи програми «Бонус до депозиту» у телеграмі (@minfindeposit_bot) та/або вайбері.

Розіграш триває до 1 грудня включно.

Імена переможців шукайте кожні 2 тижні в соцмережах Finance.ua та «Мінфіну» 💫

Детальніше за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4327)
31.10.2024 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.