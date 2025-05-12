Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:00
Досліджуй тему ETFs та вигравай квиток на головну інвестподію року
Одна з ключових тем цьогорічного Invest Talk Summit — інвестування в ETFs-фонди.
📈 Цей перспективний інструмент може приносити інвестору до 15% річних у валюті.
На саміті ви почуєте експертний розбір ETFs-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.
З 12 по 20 травня купуйте марафон «Інвестування в ETFs» та автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit!
Розіграш відбудеться 21 травня в Академії Мінфін.🎉Поспішайте отримати вдвічі більше корисних знань за вигідною ціною
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Ірина_
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