Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 12:00

Досліджуй тему ETFs та вигравай квиток на головну інвестподію року

Одна з ключових тем цьогорічного Invest Talk Summit — інвестування в ETFs-фонди.

📈 Цей перспективний інструмент може приносити інвестору до 15% річних у валюті.

На саміті ви почуєте експертний розбір ETFs-фондів: які вони є, як обирати, за якими критеріями оцінювати.
Зображення

З 12 по 20 травня купуйте марафон «Інвестування в ETFs» та автоматично беріть участь у розіграші квитків на Invest Talk Summit!

Розіграш відбудеться 21 травня в Академії Мінфін.

🎉Поспішайте отримати вдвічі більше корисних знань за вигідною ціною
Ірина_
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Повідомлень: 4962
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  #<1 ... 69707172
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