Faceless написав: 2587715 написав: Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау. Ще раз - рабовласницькі були південні штати. Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу

В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво

Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництвоТа й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.[/quote]Ще раз - рабовласницькі були південні штати. Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.[/quote]Ще раз - рабовласницькі були південні штати. Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу Faceless

akurt написав: Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...

Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...

іпсо і фейк щодо корейців

Вже ж здається писав, що студентом в 93 му році їздили на практику цибулю і помідори збирати, якесь село під Миколаєвом (40 хв пішки віл Кульбакіно) так цибулеє виключно корейці займались, кожен мав з 2 га поля прямо навпроти якого і жили в маленьких будиночках(тимчасових). Вони, як правило, були без фундаментів в пів силікатної цегли і дахи з яких ось щитів згори покрити плівкою або рубероідом. Будиночки були з цегли бо попередні дерев"яні ім попалили місцеві які їм заздрили, що ті добре заробляють.

Вже ж здається писав, що студентом в 93 му році їздили на практику цибулю і помідори збирати, якесь село під Миколаєвом (40 хв пішки віл Кульбакіно) так цибулеє виключно корейці займались, кожен мав з 2 га поля прямо навпроти якого і жили в маленьких будиночках(тимчасових). Вони, як правило, були без фундаментів в пів силікатної цегли і дахи з яких ось щитів згори покрити плівкою або рубероідом. Будиночки були з цегли бо попередні дерев"яні ім попалили місцеві які їм заздрили, що ті добре заробляють.

Загалом Вікі дає інформацію, що корейців в Україні 30 - 50 тис. Іх, свого часу, депортував зі сходу Сталін.

Чорних корейських хрюшок більше навіть. Нема про що говорити .

на мою маленьку думку, трохи не вірне рішення, оскільки кожен васал який тримав і не тримав долар, працює на забезпечення життя того хто його надрукував))

